Muž vyráběl padělky na inkoustové barevné tiskárně za použití běžného kancelářského papíru, a to v místě svého bydliště. Jednalo se bankovky nominálních hodnot 1000, 500 a 200 různých sériových čísel. "Na nich se v několika případech pokusil napodobit i některé z ochranných prvků," uvedl policejní mluvčí Milan Bajcura.

Závažnou trestnou činnost objasnili policisté Služby kriminální policie a vyšetřování Odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje ve spolupráci se svými kolegy z Oddělení hospodářské kriminality Územního odboru v Písku.

Kriminalisté v bydlišti muže provedli domovní prohlídku, při které zajistili výpočetní techniku a několik kusů padělaných bankovek v různém stádiu vyhotovení.

Do současné doby bylo v oběhu zjištěno celkem okolo dvaceti těchto padělků. "Je velmi pravděpodobné, že podezřelý udal do oběhu i další padělky, o kterých se policisté do současné doby nedozvěděli, případně se o jejich udání neúspěšně pokusil," zmínil mluvčí s tím, že z tohoto důvodu kriminalisté žádají o jakékoliv informace od majitelů provozoven, ve kterých se muž pokusil padělky udat, nebo provozoven, kde se mu podařilo bankovky použít, a věc ještě nebyla oznámena na Policii České republiky.

"Informace podávejte kriminalistům buď osobně na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, Odboru hospodářské kriminality, Plavská 2, České Budějovice nebo na telefonu č. 974 224 459, 601 241 991 nebo prostřednictvím linky tísňového volání 158," doplnil Milan Bajcura.

Kriminalisté zahájili stíhání uvedeného muže za padělání a pozměnění peněz. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody od tří do osmi let.