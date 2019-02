Kriminalisté navíc zjistili, že zadržený pachatel (muž 1999) z Písku, má na svém kontě ještě další loupež, a to přepadení dětí z minulého týdne.



Všechny dosud zjištěné informace se kriminalistům zadržením pachatele seskládaly. "Mladý útočník, který je aktuálně v policejní cele, v úterý 12. února odpoledne v Písku na Mírovém náměstí v parku napadl nezletilého chlapce a vytrhl mu telefon. Chlapec se bránil a za útočníkem běžel, ten ho však znovu fyzicky napadl a z místa utekl," popsal policejní mluvčí Jiří Matzner. Kamarádi napadeného informovali policii. Přepadený chlapec musel být ošetřen.



Následně, v sobotu 16. února kolem jedenácté dopoledne si v jednom z domů na nábřeží 1. máje pachatel vyčíhal seniorku (nar. 1941), vracející se z nákupu a vstoupil za ní do společné chodby domu. Starou paní pak v chodbě chytl za ruce, aby se nebránila a vytrhl jí kabelku s doklady, telefonem, penězi i tašku s nákupem. Z místa po činu utekl. Loupežemi způsobil pachatel škodu kolem osmi tisíc korun.



Kriminalisté muže obvinili ze zločinu loupeže a podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. Na rozhodnutí o možné vazbě čeká útočník v policejní cele. Pokud by soud pachatele odsoudil, hrozil by mu trest odnětí svobody v délce dvou až deseti let.