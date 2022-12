Tělo měl pak tehdy pětadvacetiletý J. S. odnést do sklepa a umístit do plastového sudu. Za vraždu po předchozím uvážení mu hrozí 12 až 20 let vězení, dívku viní ze spoluúčasti.

VIDEO: Orlické vraždy po hradecku. Muže bodl, dal do sudu a zalil betonem

Sociálně slabší rodina žila v městě u hranic s Rakouskem v podnájmu. Chvíli doslova na hromádce, a to společně jak bratranci, tak dívka. Docházelo mezi nimi k různým konfliktům. Zavražděný mladík nepracoval, pravděpodobně se živil prodejem drog, vykrádačkami a odpykal si i trest za loupežné přepadení.

Komplikované rodinné vztahy

Dopoledne vypovídala obžalovaná devětadvacetiletá žena, která se zesnulým měla tři děti a s obžalovaným jedno. Celkově byly vztahy i finanční situace v rodině dost komplikované.

"Janci mi pomáhal finančně, neměla jsem ani na plenky. Tablety jsem zavražděnému podala, ale nebylo to plánované. Vyžadoval je po mě občas. Dithiaden na předpis ho uklidňoval," zmínila.

Podezřelý z devět let utajované vraždy měl pracovat v továrně u hranic

Se zavražděným přítelem se seznámila přes jeho sestru, spolužačku. "Začal sem jezdit na Vánoce, chodili jsme spolu od rozlučky v 9. třídě," popisovala. Přišlo první dítě, pak dvojčata a sestěhovali se do podnájmu. "Chodili za ním divní lidé, měl kontakty s uživateli alkoholu i drog. Byl náladový, někdy se choval hezky, jindy se o nás nezajímal," uvedla dále žena.

Nezištná pomoc, když přítel seděl ve vězení

Obžalovaný pětatřicetiletý svářeč prý nejdřív pomáhal nezištně jako kamarád, hlavně po finanční stránce. Pak přišlo milostné vzplanutí a následovaly tajné schůzky. Zavražděný si v té době odpykával trest za vloupání. "Chodila jsem za ním na ubytovnu, intimní styky jsme měli i venku, stalo se to tak osmkrát až desetkrát," dodala. Po propuštění z vězení měl zavražděný mladík asi už tušení, že jeho milá nemá jen přátelské kontakty. "Poprali se na oslavě narozenin, vyhodil ho, vzal na něj nůž a už k nám nemohl. Potom jsme si tajně psali. Dopisy doručovala máma," přiblížila složitost komunikace.

Žárlivost

Pokračovala, že propuštěný přítel začal žárlit, byl hodně podezíravý. Nechodil do práce, ale peníze domů nosil. "Nebylo to legální, ale nechtěl mi to říkat. Jednou se budeme mít dobře, tvrdil," říkala u soudu žena.

Hrozivé tajemství domu v Českých Velenicích. Ve sklepě vykopali tělo v sudu

Občas řešili automaty, domyslila si, že je vykrádali. "Když jsem se ptala, tvrdil, že to není pravda," doplnila.

Co se stalo v osudný den?

V osudný den ráno žena příteli rozdrtila dithiaden do přesnídávky a řekla mu, že už nemají nic k jídlu. "Nevím, jestli to snědl, šla jsem s dětmi ven, sháněla jsem podnájem, plakala v parku a vrátila se až večer," přiblížila. Pokračovala, že J. S. stál u branky. "Byl divnej a ve stresu. Jediné, co mi řekl, že nemám chodit do sklepa," dodala.

