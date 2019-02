České Budějovice - Ženě s magisterským titulem, která prý u nás nemůže najít práci, soud uložil podmínku.

Paní Larisa (34) byla do října 2010 vdaná. Jejich dvě děti, v tu dobu sedm a šest let, byly po rozvodu svěřeny do výchovy otce a maminka měla na jejich výchovu přispívat částkami celkem 1800, později 2200 Kč. Jenže do loňského 15. srpna uhradila jen jednorázově 3600 korun a zůstala tak dětem dlužna nejméně 68 600 Kč.

Takže se pro přečin zanedbání povinné výživy ocitla před Okresním soudem v Českých Budějovicích.



Řekla, že si je své povinnosti vědoma, ale prý není schopna jí dostát. Mohla by prý hradit tak 500 korun měsíčně. Po rozvodu se ocitla ve špatné situaci, neměla kde bydlet, neměla práci a brigádami si vydělávala maximálně čtyři tisíce za měsíc. Tuto situaci prý nezavinila. Byla evidována na úřadu práce, absolvovala rekvalifikační kursy (v roce 2009 účetnictví a daňová evidence, loni na průvodce pro region Praha), podstoupila řadu výběrových řízení. Snažila se uplatnit v jazykové škole s titulem Mgr., který získala v roce 2008, ale vydělávala málo. Na práci u Bosche fyzicky nestačila. Uvedla, že dluh by mohla uhradit, bude-li vypořádáno rozdělení majetku nabytého za trvání manželství. Tvrdila, že se snažila dětem kupovat oblečení a dárky, ale jejich otec, případně jeho rodina jí bránili ve styku s nimi.



Soud konstatoval, že obžalovaná byla v evidenci uchazečů o zaměstnání třikrát, z toho v březnu 2010 byla sankčně vyřazena. Naposledy loni v srpnu dostala podporu 3208 korun. Z informací úřadu práce o volných místech v rozhodném období soud dovodil, že by při zaměstnání, které se blíží její kvalifikaci, jakkoliv jsou možnosti uplatnění v příslušném oboru ztížené, mohla vydělávat nejméně 7000 Kč .



Okresní soud uzavřel, že paní Larise nic nebránilo přijmout třeba i nekvalifikované zaměstnání. Přesto si je za tři roky nenašla. Uznal ji proto vinnou tím, že úmyslně neplnila svou zákonnou povinnost vyživovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, a uložil jí trest šest měsíců s výkonem podmíněně odloženým na zkušební dobu dvou roků.



Odvolala se. V plnění uložené povinnosti jí prý bránily objektivní důvody. Na trhu práce v Čechách je diskriminována, společné jmění manželů nebylo vypořádáno, stanovená výše příspěvku je pro ni likvidační. Její jednání není společensky škodlivé.



Ke krajskému soudu přinesla svazek účtenek o nákupu věcí pro děti, kterými chtěla doložit, že přispívala na jejich výchovu – uchovávat je jí prý poradil advokát. Soud shledal, že jsou převážně z Terna z letošního roku. Mezi doklady je i stvrzenka o nákupu tabletu na splátky, prý pro děti. Předložila fotografii z návštěvy dcer v oblecích, jejichž nákup doložila potvrzením.

V závěrečné emotivní řeči prokládané pláčem si paní Larisa hlavně stěžovala, jak stojí o své děti a chce se o ně starat, dává na ně všechno, co vydělá, ale nikdo jí je nechce vrátit, bývalý manžel jí brání stýkat se s nimi a navádí je proti ní. Jako cizince se jí tu žije špatně, nyní prý pracuje jako uklízečka. „Mohu napsat o diskriminaci knihu, ale to je tak všechno. Je to má tragédie, jsem na pokraji sil," uváděla.



Krajský soud ale její odvolání zamítl. Nemyslí si, že by její jednání nebylo společensky škodlivé. K dalším námitkám řekl, že v trestním řízení nelze přezkoumávat, komu má či mělo být dítě svěřeno do péče. Jí stanovená výše povinnosti pravidelného výživného je vzhledem k potřebám dětí jen symbolická. „Český stát umožnil žalované získat vzdělání, rekvalifikace, udělil jí občanství, a povinností každého je respektovat právní řád země, jejímž je občanem," řekla předsedkyně senátu. „To, že svou zákonem stanovenou povinnost vůči svým dětem neplnila velmi dlouhé tři roky, je neomluvitelné."



Okresní soud konstatoval, že její jednání bylo úmyslné. Podle odvolacího senátu se ale nabízí úvaha, zda se plnění své povinnosti dokonce výslovně nevyhýbala. Rozsudek ve čtvrtině sazby je každopádně spíše mírný vzhledem k velmi dlouhému období, po které obžalovaná skutek páchala. Měla jí být uložena přinejmenším delší zkušební doba s omezujícími opatřeními, například dohledem, aby byla kontrola nad jejím jednáním.



Výživné by rozhodně měla uhradit a nadále je průběžně plnit k rukám otce dětí, jinak se vystavuje nebezpečí dalšího stíhání, uzavřel soud.