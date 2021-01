„Znova tady začal řádit lepidlový fantom,“ rozčiloval se muž, který má stejný zážitek za sebou a nechce být jmenován. „Už se tu staly čtyři případy za měsíc. A vždycky přes noc. Mysleli jsme, že to dělají nějací výrostci, ale před tím předposledním případem napadl sníh a před potrefenou garáží zůstaly stopy velké pánské boty. Problém však je, že to nikdo neřeší, i když jsme to nahlásili státní policii. Tam mi řekli, že to předají městským strážníkům, jenomže ti tu projedou po hlavní cestě, otočí se a zase jedou zpátky dolů. Nemohou tak nic vidět, navíc když mezi těmi garážemi chybí osvětlení.“

Jedná se o garáže v několika řadách nad sebou nahoře nad sídlištěm. O své poznatky se tam včera podělil další muž, který má v garážích svůj automobil. „Mně se to stalo minulý rok. Musel jsem jít pak do práce ráno pěšky až do Tovární ulice, neměl jsem se tam jak dostat.“ To se pořádně prošel, protože Tovární ulice je až na druhém konci města a továrny ještě kus za ním. „Dozvěděl jsem se, že dneska v horní části vykradli garáž nějaké paní. Tady je to špatné. Není tu osvětlení. Chtělo by to nějaké kamery. Zalepený zámek se pak musí jedině odvrtat. To mi trvalo hodinu a půl. Tenhle kout láká partičky. Je tu slyšet hlasitá hudba a někdy jsou ve vzduchu silně cítit drogy.“

ZVAŽUJÍ VYTVOŘIT VLASTNÍ HLÍDKY

„Vezměte si, kdyby se něco stalo, bude třeba honem někoho odvézt na pohotovost – a nedostanete se pro auto,“ říká první muž. „Mně zalepením zámku vznikla škoda sice asi 300 korun, ale potřeboval jsem vyjet za zakázkou za 15 000 korun. Kvůli tomu jsem o ni přišel. To už je pak přece trestný čin. Jsme z toho zoufalí. V poslední době se tyto případy zase objevují častěji. To je snad něčí úchylka. Už začínáme uvažovat o hlídkách vytvořených z vlastních řad. Ale obávám se, že až hlídka někoho chytí, nedopadne to pro pachatele dobře.“

„Dozvěděli jsme se to v úterý,“ říká na to vedoucí krumlovských strážníků Jan Šítal. „Řešení, jak tam někoho dopadnout při činu, je složité. Bylo by tam potřeba osvětlení, což je první předpoklad, který kamera pro své umístění potřebuje. Ale nevím, kam by se tam dala umístit. Zkusíme se na tu lokalitu zaměřit. V první řadě ale platí, že se proti poškození musí lidé zabezpečit sami. Mohlo by pomoci promazat zámky vazelínou, aby se lepidlo dovnitř nemohlo dostat,“ poradil.

Nicméně vedení města má pro obyvatele dobrou zprávu. „Osvětlení garáží na Plešivci je v plánu,“ ujistil místostarosta Josef Hermann. „Nevím to v této chvíli jistě, ale myslím, že dokonce letos. Co se týká kamer, je to složitější. Nemůžeme je dávat všude. Momentálně uvažujeme o jejich umístění ke stanovištím kontejnerů, protože někteří bezohlední jednotlivci k nim pořád vyhazují nábytek.“