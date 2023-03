Zásahová jednotka v akci na silnici, náklad pervitinu létající z okénka auta, tak skončil rodinný byznys na drogové scéně, kterou se podařilo rozkrýt prachatickým mužům zákona a jihočeským kriminalistům. Další dealerku obvinili také policisté z Písku.

Jihočeská kriminálka překazila obchody dalšímu drogovému gangu. | Foto: Policie ČR

Šedesátiletého muže, který byl hlavou gangu, policisté zadrželi za poměrně dramatických okolností v polovině února. Počíhali si na něj za asistence zásahová jednotky v okamžiku, kdy kontraband převážel. „Cestoval v autě a měl u sebe drogy. Když zjistil, že ho policie chce zastavit a zadržet, vyhodil převážený pervitin z okna vozidla. Ani to muži nepomohlo, neboť jej policisté zadrželi a zároveň v bezprostřední blízkosti zajistili zakázanou látku," popsala policejní mluvčí Lenka Krausová.

V obchodu s drogami nejel zdaleka sám. Nejen po Jihočeském kraji je pomáhaly distribuovat dvě ženy ve věku šestadvacet a dvaapadesát let. „Ty si z této nekalé činnosti udělaly tak trochu rodinný byznys. Zásadní roli v celém drogovém příběhu sehrál starší muž. Dovážel do našeho kraje pervitin z hlavního města, dále je přeprodal dvěma obviněným ženám a ty pak s drogami kšeftovaly po svém. Kupce měly stálé i nárazové a to v mnoha okresech nejen v našem kraji. Trestnou činností si trojice přišla na slušné peníze, protože jejich obchod fungoval minimálně celý uplynulý rok," upřesnila mluvčí.

Prachatický toxi tým válí, distributoři drog od soudu bez trestu neodcházejí

Jak doplnila, z výslechů vyplynulo, že jim rukama za dobu obchodování prošly stovky gramů drog a za ně také desítky tisíc korun. „Muž a starší z dvojice žen nejsou na poli trestné činnosti žádnými nováčky. V minulosti již byli za tuto trestnou činnost odsouzeni a potrestáni. Ani výkon trestu je však neodradil od páchání další trestné činnosti a dá se říci, že jakmile se brány věznice otevřou, už vymýšlí, jak svou kriminální kariéru v tichosti obnovit," podotýká Lenka Krausová.

Trojici viní kriminalisté ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a to dílem samostatně, dílem ve spolupachatelství.

Dealerka na Písecku dostala stíhání k MDŽ

Nejde přitom o ojedinělý drogový případ, který policisté v kraji řeší. Také písečtí kriminalisté vyšetřují distribuci pervitinu a ve středu 8. března se díky tomu další dealerka místo přání k Mezinárodnímu dni žen dočkala nemilé zprávy. "Vyšetřovatel vydal usnesení o zahájení trestního stíhání mladé místní ženě. Měla nejméně od ledna roku 2022 do konce ledna roku letošního zásobovat uživatele na Písecku pervitinem, drogu měla prodávat, dávat zdarma či vyměnit za elektroniku," upřesnila písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.