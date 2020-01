Podle nepravomocného rozhodnutí soudu gang nejprve přijel do Budějovic na obhlídku 11. září 2018 a vytipoval si vozy, které by mohl ukrást. Vesměs šlo o auta v hodnotě od milionu korun výše značek BMW nebo Mercedes. O dva dny později pak sedm mužů přijelo ve dvou vozech z Polska. Policie je přitom sledovala už od dálnice D10 z Liberce na Prahu. Tip na ně dostala od polských kolegů.

Ve Vidově pak ukradli v noci na 14. září BMW X6 v hodnotě milionu korun, na Borku BMW X6 v hodnotě 1,7 milionu korun a nakonec ještě BMW X5 za 1,1 milionu korun také na Borku. Používali rušičky signálu, který vozy vysílají o své pozici. Také rušičky mobilů a provedli řadu manévrů, aby zjistili, jestli je někdo nesleduje. „Chovali se konspiračně,“ řekl soudce Milan Kučera.

Sledovalo je přitom několik desítek policistů, kteří jejich pohyb perfektně zdokumentovali. A sledovali je i při návratu až k Miličínu na Benešovsku, kde se je podařilo zadržet v koloně, do které se dostali nad ránem. Jeden z řidičů se v ukradeném autě pokusil policistům uniknout, když chtěl do jednoho policisty najet a narazil do několika policejních aut. Nakonec dojel jen do pole, kde z auta vyskočil a utíkal. I on byl ale zdražen. Doprovodná auta se zbytkem gangu policisté zastavili následně

Obžalovaní se hájili společnou historkou o tom, že jim Dariusz Krzysztof Kośka jako hlavní organizátor řekl, že jedou do Čech vyzvednout koupené vozy. To potvrzoval i Dariusz Krzysztof Kośka. Soud ale této chatrné historce neuvěřil zejména proto, že šlo o zcela jasně organizovanou, vysoce sofistikovanou, rychlou a dopředu připravenou akci. „Všichni obžalovaní museli vědět, na jakém jednání se podílí,“ řekl předseda senátu Milan Kučera.

Pět obžalovaných – Jarosława Gremzu, Paweła Jagodzińskiho, Rafała Jarosiewicze, Konrada Kielpińskiho a Boryse Lipczyńskiho – potrestal soud čtyřmi lety vězení, pokutou 140 800 korun a vyhoštěním na šest let. Pokud by pokutu nezaplatili, prodlouží se jim trest o rok. Michał Tomasz Strzałkowski si vyslechl trest pěti let, protože byl nedávno potrestán Okresním soudem v Liberci za výrobu a distribuci drog a krajský soud mu rozsudky sloučil.

S nejvyšším trestem odešel od soudu Dariusz Krzysztof Kośka, kterého soud považoval za hlavního organizátora. Navíc musí uhradit zhruba dvoumilionovou škodu, kterou způsobil. Přitížilo mu hlavně to, že se navíc podílel na krádežích dvou Mercedesů na Brněnsku i to, že už byl v Polsku několikrát trestán. Mezi recidivisty přitom patří většina obžalovaných, jejichž věk se pohybuje od 52 do 29 let. Škoda na ukradených vozech na Budějovicku i Brněnsku se vyšplhala k osmi milionům korun.

Jednání komplikovalo to, že se vše muselo tlumočit do polštiny. Jen čtení a stručné zdůvodnění rozsudku trvalo téměř dvě a půl hodiny. Čtyři ze sedmi obžalovaných se na místě odvolali. Případem se proto nyní bude zabývat Vrchní soud v Praze.