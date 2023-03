Podomácky vyrobená puška

2008 - Někdy od tragédie oddělí aktéry vypjaté situace jen náhoda. Zbraň selže a nebezpečí je odvrácené. S jedním ze závažných, ale i nejkurióznějších případů se jihočeští balistici setkali v roce 2008. Tehdy 32letý bezdomovec zdržující se v okolí Písku chtěl zastřelit dvojici policistů, kteří mu nesli soudní obsílku. Jak psal Deník, použil k tomu podomácku vyrobenou dvouhlavňovou zbraň sestrojenou z lešenářské trubky. Kriminalistický expert Vladimír Hospodářský našemu Deníku potvrdil, že pistole i amatérsky zhotovené střelivo s náplní ze zbytků zábavní pyrotechniky, hlaviček zápalek a kousků olova byly funkční. Ke smrti policistů tak nedošlo jen díky náhodě.

„Dotyčný sestavil zbraň jen z toho, co našel na smetišti nebo na ulici. Je to primitivní a vyrobené triviálním způsobem, ale fungovalo to. Pistole měla dvě komory, jedna prý měla sloužit na lov zvěře, druhá na četníky. Při útoku na policisty nepochopitelně natahoval jen pravý zápalník, který selhal kvůli špatné konstrukci náboje. Kdyby použil druhý, policisty by pravděpodobně zabil nebo těžce zranil. Snažil se totiž vystřelit z bezprostřední blízkosti," popisuje Vladimír Hospodářský. Když později zbraň testovali experti, bez problémů s ní prostřelili silnou dřevěnou fošnu opatřenou ochranným pryžovým plátem.

