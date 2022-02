Leden letošního roku podle mluvčího Celního úřadu pro Jihočeský kraj Radka Krédy nebyl úplně šťastným vstupem do nového roku, zejména co se covidové situace týče. „Započalo testování ve velkém, varianta koronaviru zvaná omikron, do běžného, ale i toho služebního života postupně zasahovala poněkud více, než si kdo ještě v prosinci minulého roku dokázal představit. S trochou nadsázky se ale dá říci: Služba je služba, a tak se jihočeští celníci i přes tuto nepřízeň ujali služebních povinností s plným nasazením a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat,“ uvedl.