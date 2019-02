Vodňansko - Jihočeští kriminalisté šetří první letošní případ násilného útoku, který skončil smrtí. Tragický případ se stal v rekreační oblasti na Vodňansku.

O násilném trestném činu informoval v úterý večer policejní mluvčí Milan Bajcura. Dle zjištěných a doložených skutečností se podle jeho slov tragédie stala v neděli 20. ledna v brzkých ranních hodinách. "Došlo k verbálnímu incidentu mezi mladším a starším mužem, a to v rekreační oblasti na Vodňansku. Během rozepře mladík napadl druhého muže sečnou zbraní a několika údery vedenými do horní části těla ho zbavil života. Poté z místa utekl," popsal policejní mluvčí.



Pokračoval, že vodňanským policistům byl případ oznámen v dopoledních hodinách. Ti po zjištění skutečností přivolali své kolegy ze služby kriminální policie a vyšetřování, kteří zajistili místo činu a zahájili vyšetřování.



"V současné době můžeme uvést, že probíhají úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu vražda. Podezřelý byl během několika hodin zadržen a následně si převzal usnesení o zahájení trestního stíhání ze zvlášť závažného zločinu," pokračoval Milan Bajcura s tím, že kriminalisté též podali dozorovému státnímu zástupci návrh na vzetí do vazby.



Aktualizováno:

Podle místních se mělo jednat pravděpodobně o syna a otčíma a incident se měl stát v katastru obce Truskovice v chatě v sadech. Tělo mrtvého měla údajně najít mladá žena, která patřila do rodiny.



Jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura uvedl, že místní se nemusejí obávat, protože podezřelého policisté během několika hodin zadrželi. "V současné době je ve vazbě, kde také zůstane. Probíhají výslechy, pitva a všechny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu vražda, další informace zatím nebudeme poskytovat," doplnil mluvčí.