Okresní soud ve Strakonicích se ve čtvrtek 21. dubna snažil rozplést případ, který se odehrál loni 26. června v Bělčicích, kdy se zde konala pouť a hasičská soutěž. Obžalovaný si vypůjčil čtyřkolku od své přítelkyně a chtěl se jet podívat za svými kamarády. „Při jízdě narazil do dětského kočárku. V něm se nacházelo malé dítě, které utrpělo poranění hlavy. Kočárek vezla žena, která při snaze ho ochránit utrpěla řadu zranění. Kromě toho obžalovaný narazil do zaparkovaného auta a poté z místa nehody ujel,“ kvalifikovala počínání obžalovaného státní zástupkyně Monika Čížková. Proto žádala trest odnětí svobody na 12 měsíců nepodmíněně.

Obžalovaný se hájil sám. „Je mi to strašně líto. Ale, prosím, do vězení ne,“ řekl soudu. Ten jeho přání vyslyšel.

Špatné rozhodnutí

Poslední červnovou sobotu 2021 žily Bělčice velkou událostí. Konala se zde pouť, jezdecké závody, kosení trávy a hasičské závody. Tento den je ale zároveň spojený s nehodou, která dosud ovlivňuje životy jejích aktérů.

Krátce po 18. hodině si Pavel Vrbský (27) půjčuje od své přítelkyně čtyřkolku. I když později u soudu tvrdí, že žádné drogy neměl, znalecké posudky potvrdí, že byl jak pod vlivem pervitinu, tak alkoholu. Co k událostem uvedl? „Chtěl jsem ještě jet za svými kamarády, což byla velká chyba. Za zatáčkou stálo auto v protisměru. Stroj jsem už neubrzdil, spadl jsem a tělem narazil do poškozené J.Č.,“ uvedl mimo jiné. V tento okamžik měl ještě šanci celou věc alespoň částečně urovnat. Ale místo toho, aby ženě pomohl a přesvědčil se, co je s dítětem v kočárku, z místa ujel do obce Hornosín, kde čtyřkolku schoval v křoví.

„Bylo to strašně rychlé. Paní křičela Volejte policii a já zazmatkoval. Nechtěl jsem se s policisty potkat,“ vypovídal. Jasně si uvědomoval, že řídil stroj pod vlivem a navíc má zadržený řidičský průkaz. O něco později ale svoji přítelkyni požádá, aby PČR zavolala. Společně s hlídkou se pak vrací na místo nehody. „Vím, že jsem nezodpovědný řidič. Ale tahle událost mi otevřela oči a už to neudělám. Moc toho všeho lituji,“ dodal.

Poškozená J.Č. (55) řekla strakonickému soudu svoji verzi. „Ze zatáčky vyjela čtyřkolka. Cítila jsem náraz a viděla letět kočárek. Snažila jsem se chytit malou, která vypadla ven. Pak jsem slyšela, jak obžalovaný říká promiňte,“ vypovídala poškozená. Když se snažila chránit svoji vnučku, utrpěla mnoho zranění, která lékaři kvalifikovali jako lehká. „Mám potíže dodnes, jsem stále v léčení,“ dodala.

Soud dále vyslechl další svědky, kteří nehodu viděli, včetně matky zraněné holčičky M.S. (33).

Dostal šanci

Žaloba navrhovala trest odnětí svobody v délce 12 měsíců nepodmíněně do věznice s ostrahou a zákaz řízení vozidel na tři roky. Soudce Roman Šutr nakonec rozhodl o jiném trestu, než navrhovala státní zástupkyně Monika Čížková. A ti i přesto, že Pavla Vrbského uznal vinným ve všech bodech obžaloby. „Odsuzuje se na dvě léta s odkladem na tři roky, zákazem řízení všech motorových vozidel na tři roky a propadnutí věci,“ uvedl Roman Šustr.

Obžalovaný dále musí uhradit nároky pojišťovny a poškozeným J.Č. a M.S. částky 10 000 korun. S dalšími nároky je odkázal k občanskoprávnímu řízení.

Obžalovaný, státní zástupkyně a zmocněnec poškozených se k rozsudku nevyjádřili.