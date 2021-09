"V době příjezdu hlídky na místo byl napadený otřesen, nekomunikoval a zdravotníci zraněného převezli do nemocnice. Policisté podezřelého zadrželi a umístili do policejní cely. Dechová zkouška potvrdila ovlivnění alkoholem, muž nadýchal bezmála tři promile," popsala mluvčí.

Cizinec (1999) měl podle policejní mluvčí Kamily Čuřínové Ingrišové fyzicky napadnout dalšího muže opakovanými údery a kopy do hlavy dalších částí těla.

