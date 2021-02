Dva cizinci lezli na sochy na Kamenném mostě v sobotu 13. února v noci. Městská policie na základě oznámení vyslala na místo hlídku strážníků a zároveň prostor monitorovala kamerovým systémem. "Ze záběrů bylo patrné, že jeden z mužů vylezl na sochu sv. Jana Nepomuckého a posadil se jí za krk, při šplhání nahoru se zapřel o její ruku a ulomil ji. Ruka spadla do řeky," doplnila k incidentu mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.

Poškozená socha na Kamenném mostěZdroj: Deník / Jana Urbanová

Když si zřejmě muž uvědomil, že sochu poškodil, okamžitě z ní slezl a spolu se svým kumpánem se vydal rychlou chůzí do Karlovy ulice, kde už je zadrželi strážníci. Ti se ale podle mluvčí Petry Měšťanové nechtěli přiznat. "Muži popřeli, že by sochu poškodili. Ale poté, co se dozvěděli, že byli zachyceni kamerovým systémem, se jeden z nich přiznal k tomu, že na sochu lezl a poškodil ji."

Pro podezření ze spáchání trestného činu si událost převzala Policie.