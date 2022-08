Případ rozplétá soudní senát v čele s předsedou Ondřejem Kubů, hlavní líčení je časově náročné, protože vše je tlumočeno do německého i rumunského jazyka. Státní zástupkyně Daniela Přibylová informovala, že nelegálnímu podnikání se obžalovaní měli věnovat od 18. listopadu 2016 s přestávkami během omezení kvůli pandemii covid-19 do 21. srpna loňského roku, kdy je zadržela policie.

V obžalobě zmínila také, že měli Ionica G. (39) a Daniel N. (48) z Rumunska společně vylákat dívky a ženy pod příslibem výdělečné práce do Českých Velenic. Mělo jít o sociální práci a pomoc seniorům. „Pak jim ale sebrali doklady a nutili k prostituci. Ony nesměly samostatně opouštět klub, výdělky pak odevzdávaly a oni se dělili rovným dílem,“ přiblížila s tím, že si měli během pěti let každý přijít na více než milion korun.

Přehled o financích i počtech pracovnic

Noční podnik provozovali podle Přibylové s Andreasem S. (34), který měl přehled o počtu společnic, příjmech i výdajích. Na místě měla zasahovat i policie, protože došlo k napadení jedné z dívek. Ženy se snažily utíkat domů za pomoci svých kolegyň či přímo klientů. „Ona dělala barmanku, vedla provoz a podávala mu informace, on měl na starosti evidenci dívek, které zde pracovaly řádově měsíce a některé i roky,“ popsala Přibylová. V příhraničním podniku mělo sexuální služby nabízet až 18 žen, některým nebylo ani 18 let.

Ženy měly dle obžaloby odevzdávat provizi na bar, platit si i ubytování. „Obžalovaní žili z prostituce, v úmyslu získat prospěch pro sebe. Za použití pohrůžek násilí, zneužívali jejich tísně a závislosti, nutili je k pohlavnímu styku,“ dodala Přibylová s tím, že vše se dělo opakovaně. „Společně je lákali a vykořisťovali, z prostituce měli značný prospěch a tím naplnili skutkovou podstatu trestného činu obchodování s lidmi i kuplířství,“ uvedla státní zástupkyně.

Poškozené se dle soudce Ondřeje Kubů nepřipojí s nárokem na odškodnění, jelikož obžalovaní odmítli možnost dohody na vině a trestu či nástroj prohlášení viny, dokazování se uskuteční v plném rozsahu.

O případu informoval celostátní útvar Policie ČR Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) 2. září 2021 tiskovým servisem takto: Obvinění organizátorů prostituce Detektivové NCOZ obvinili 3 osoby cizí státní příslušnosti (2 muže a 1 ženu) z obchodování s lidmi a organizování prostituce na jihu Čech. V letech 2017 a 2018 měly pod příslibem práce v ČR vylákat z Rumunska 2 dívky, kterým měly odebrat doklady totožnosti a následně je měly pod pohrůžkou smrti, jiné fyzické újmy a fyzickým násilím nutit k prostituci v jihočeském nočním klubu. Obě dívky podle jejich závěrů musely obviněným odevzdávat veškerý takto získaný výdělek. Dívkám navíc měly bránit opustit klub a vycestovat zpět do Rumunska. Dále od konce roku 2016 mělo ze strany obviněných dojít k najmutí nejméně 50 dívek (především z Rumunska) k vykonávání prostituce. Dívkám bylo zajištěno ubytování v nočním klubu tak, aby v klubu byl neustále dostatečný počet žen. Ty následně měly obviněným odevzdávat polovinu takto získaného výdělku. Navíc měly být nuceny, aby ze své části výdělku přispívaly na náklady spojené s provozem podniku. Trestní stíhání jedné osoby je vedeno pro trestné činy obchodování s lidmi a kuplířství, druhá osoba je stíhána pro trestný čin obchodování s lidmi a třetí obviněný je stíhán pro trestný čin kuplířství. Na případu spolupracovali kriminalisté NCOZ s rumunskými bezpečnostními složkami.

Tvrdil, že nic neudělal

Rakušan, kterému říkají Andy, omezil svou výpověď jen na prohlášení a na otázky odmítl odpovídat. V uvedené době prý neměl žádný pracovní vztah s klubem, ani společností, která jej vlastnila. „Nebyl jsme členem, společníkem, ani neměl jinou funkci. Musím uznat, že jsem byl nepřímo účasten jako šéf činnosti této společnosti,“ popsal podsaditý muž.

V provozu se prý ukazoval sporadicky a chodil tam spíše jako host. „S činností baru jsem neměl nic společného a nezajímalo mě to,“ řekl dále s tím, že osudného dne přišel pouze na drink a krátce nato ho zadrželi policisté. „Při osobní prohlídce zjistili, že od klubu nemám klíče, ani v kanceláři a jiných místnostech nebyly žádné předměty a doklady osobní povahy,“ dodával.

Od půlky roku 2019 byl jeho i telefon blonďaté Rumunky odposloucháván. „Měla mě informovat o počtu zákazníků i zisku, ale taková komunikace se nikdy neuskutečnila,“ sděloval přítomným hlasitou němčinou. „Z odposlechů neexistují žádné informace, které se týkaly provozu,“ rozčiloval se.

Do baru podle provozního chodily návštěvy z vyšší společnosti, které si zde dopřávaly dobrého pití a přítomnost pěkných žen. „Dámy byly zvány přítomnými hosty. Přirážka k nákupní ceně nápojů byla desetinásobná, z rozdílu mi pak plynuly zisky,“ vysvětlil, jak údajně poctivě vydělával.

Pracovnice část peněz odevzdávaly podniku, ne jemu. „Mé osobě nikdy nic nepředávaly, neexistuje žádný přímý zápis, svědectví nebo důkaz. Platily částky jen na základě dohody, šlo o půjčky pro rodinu, běžné náklady, za praní prádla, nákupy kondomů, úklid a podobně, platily i svou útratu, vyúčtování prováděla číšnice na konci pracovní doby,“ podotkl s tím, že vše šlo na účet firmy.

Žádná z dam prý nevypovídala o tom, že by je měl někoho navádět, či nutit k prostituci. „Skutek kuplířství nebyl nikdy naplněn, ani mi neplynula žádná majetková výhoda. U herního automatu mi nebylo známo, že musím mít povolení. Koupil jsem ho v Německu, chodily tam policejní kontroly pravidelně jednou za měsíc, byl viditelný a policisté na něj ani jednou neupozornili,“ uvedl Rakušan, který strávil 7 měsíců ve vyšetřovací vazbě. Nyní je trestně stíhán na svobodě a pod dohledem probační služby.

I barmanka trestnou činnost popírá

Rumunka se spleteným copem popisovala, že pouze pracovala za barem a na náboru slečen se vůbec nepodílela. „Brala jsem pravidelně mzdu a dýška z pití od klientů. Nezdá se mi normální, abych byla obviněna z věcí, které jsem neudělala,“ upozornila.

Pana Daniela N. prý neznala a není pravda, že společně s ním lákala dívky z Rumunska. „Odjela jsem do Česka a nikdy ho neznala, ta osoba je mi cizí. V klubu nikoho nikdy nebil, rumunští muži tam měli zákaz, protože dělali problémy,“ naznačila.

Poprvé ho prý viděla, když se ubytoval naproti v hotelu. Nikdy ale nebyla přítomná bití či jiného projevu násilí z jeho strany, protože do pokojů v hotelu neměla přístup. Oba provozy podle ní ale měly stejného majitele, každý však zvlášť ubytovací knihu.

„Ty ženy nepřišly z Rumunska, ale z jiného klubu ve Velenicích, věděly, o jakou práci jde. V žádném případě jsem neuchovávala doklady, každá z nich měla svoji úschovnu na osobní věci, doklady a cennosti a vlastní klíče,“ vysvětlovala. Jejich výpovědi podle Ionici G. nejsou pravdivé, neshodují se. Proč jsem uvězněná já? A ne ty osoby, co je přivezly, probudila jsem se jako blázen, ležela jsem a litovala, co se stalo,“ vylévala si city.

Za svého šéfa označila přítomného Andrease, zná ho prý více než osm let. O další práci dívek poté, co opustily bar, prý moc nevěděla. „Mě nikdo neřekl, co dělaly v pokoji. Samozřejmě mi ale došlo, že jde o prostituci,“ sdělila.

V úterý soud pokračuje výslechem poškozených, ve středu a ve čtvrtek se budou číst výpovědi a přijdou další svědci.

