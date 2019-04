Písek – Cizinec ve věku 42 let podal ve středu 17. dubna nad ránem oznámení píseckým policistům. Měli ho totiž oloupit dva muži o několik tisíc korun.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Archiv

Poškozený vyrazil v úterý 16. dubna po práci do baru v Čechově ulici. Tam ho kolem půl čtvrté ráno podle policejní mluvčí Kamily Čuřínové Ingrišové oslovili dva muži. Nejprve po něm požadovali menší obnos peněz. To dotyčný odmítl. "Na to měli agresoři zareagovat tím, že poškozeného vytáhli ven z baru až před lékárnu, povalili ho na zem a měli o oloupit o ledvinku, kterou měl na sobě kolem pasu. Cizinec měl v ledvince finanční hotovost, osobní doklady i platební karty," vypráví policejní mluvčí a pokračuje: "Po loupeži utekli ulicí Čechova směrem k Novému mostu, u kina zřejmě odbočili doleva a napadenému, který je pronásledoval, zmizeli z dohledu."