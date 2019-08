Jihočeský kraj – Jak přijít zdarma k cigaretám vymyslel 34letý muž a tuto taktiku s úspěchem používal v celém kraji.

Nyní českobudějovičtí policisté jeho krádeže objasnili. Zjistili, že od června do začátku srpna nejméně 14krát v prodejnách a trafikách přelstil prodávající. Naoko chtěl zaplatit platební kartou, na níž ale neměl dost peněz, tak slíbil, že si pro hotovost zajde do auta na parkovišti. Odešel i s cigaretami a už se nevrátil. Policisté tyto případy sloučili a škodu vyčíslili na víc než 8400 korun. Zloděj byl v neděli v krajském městě zadržen a převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Se soudcem si popovídá do dvou týdnů.