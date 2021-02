Co se stalo? V noci 23. 5. 2020 se v ulici V. Volfa na sídlišti Máj, která patří k nejproblematičtějším částem Budějovic, strhla rvačka, která skončila třemi pobodanými. Bitkou asi dvacítky lidí vyvrcholil konflikt mezi trojicí Budějčáků s mužem, který byl u tety na smutečním loučení se zesnulým bratrancem.

Tvrdil, že se jen bránil, soudce Jaromír Hájek ale hned po vynesení rozsudku, v poslední den hlavního líčení, vysvětlil, proč ho poslal na dlouhá léta do vězení. Šlo i o to, co obžalovaný udělal s noži potřísněnými od krve a jak se choval bezprostředně po útoku.

„Je mi to líto, ale kdyby mě nenapadli, nestalo by se to. Vím, že jsem ji ublížil, ale bránil jsem tátu.“ To řekl E. L. na konto toho, že dvěma noži pobodal, těžce zranil a přímo na životě ohrozil tři obyvatele Máje. Nebýt okamžité lékařské pomoci, muži by zemřeli.

Státní zástupce Roman Tibitanzl ve své závěrečné shrnul, že E. L. se k činu 25. 5. sám přiznal, i když tvrdí, že přesně neví, jestli použil jeden, nebo dva nože, kdy a jak vlastně ke konfliktu došlo, a že i přes rozpory v jeho výpovědích je jasně dokázáno, že to byl on, kdo bodal, a že ho usvědčují i videozáznamy z kamer z místa činu, tedy ulice Václava Volfa a také ze zádveří paneláku, kde se bitka strhla. Je na nich také vidět, jak utírá dva nože potřísněné krví. Požadoval pro něj trest na spodní hranici trestní sazby: za vraždu ve stádiu pokusu na dvou nebo více osobách zákon stanoví odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest.

Zdroj: Deník / Zuzana Gabajová

Naproti tomu obhájce Petr Bokotej požadoval zproštění obžaloby s tím, že šlo o nutnou obranu a že E. L. bránil proti přesile svého otce a další příbuzné a že byl zároveň v silném rozrušení. Navíc nebylo jasně dokázáno, kdo je útočníkem a kdo se bránil, a že by soud měl v tom případě uplatnit právní princip in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného).

Po zhruba hodinové pauze pak soudce Jaromír Hájek, který předsedal tříčlennému senátu, vynesl rozsudek: za zvlášť závažný zločin vraždy ve stádiu pokusu si pachatel odsedí 15 let ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Ve zdůvodnění soudce shrnul, že bylo vyslechnuto zhruba dvacet svědků, několik soudních znalců a k dispozici byly i kamerové záznamy. „Právě kamerové záznamy soudu daly jedinečnou možnost porovnávat vyjádření svědků a posuzovat jejich pravdivost,“ řekl. Senát tak mohl vyvrátit tvrzení o nutné obraně, záznamy pomohly i s upřesněním časového sledu událostí, protože poškození na Máj přijeli z oslavy narozenin a byli opilí, jak přiznali, a sami v tom, co se dělo, nemají úplně jasno.

Obžalovanému nepomohlo ani to, že někteří ze svědků, včetně jeho bratra, lhali. I on sám měnil účelově výpověď. Zásadní roli v rozhodování hrálo také to, že na videích je vidět, jak obžalovaný jednoho z poškozených bodl, a tutéž „věc“, podle všeho jeden ze dvou nožů, měl v ruce ještě před tím, než vůbec došlo k potyčce. Neobstálo tak tvrzení obajoby, že nože E. L. vytáhl až během bitky, na obranu svou a své rodiny.

„Kromě části konfliktu je zaznamenáno i to, jak E. L. utírá oba nože od krve,“ řekl soudce. Nože ale z místa činu zmizely, patrně za pomoci příbuzných. Obžalovanému nepomohlo ani to, že se hned po útoku převlékl a nechal se od příbuzných zastlat do postele, kde ho našla policie. Navíc byl už třikrát soudně trestaný a v době pokusu o vraždu byl ve zkušební době na 30 měsíců za účast na loupeži. Tu řeší soud v Brně a nejspíš mu tak k 15 letům vězení přidá ještě dva a půl roku. Kromě trestu vězení má také zdravotní pojišťovně zaplatit 223 tisíc korun za léčbu poškozených a každému z nich ještě bolestné v celkové částce 316 tisíc korun.

Odsouzený se na místě odvolal. Zůstává ale dál ve vazbě.