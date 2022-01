Auto bez řidiče se rozjelo z kopce. Pomohl mu k tomu zloděj, který ho vykrádal

Velké překvapení čekalo na pachatele, který se dostal do cizího auta. To se s ním rozjelo a narazilo do oplocení. Stalo se to v Písku v ulici Čelakovského, 4. ledna půl hodiny po půlnoci.

Auto bez řidiče se rozjelo, zloděj seděl na místě spolujezdce. Skončilo v plotě. | Foto: PČR