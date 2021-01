Většinou neřešíme, proč jíme jídlo navíc, u kterého vám rozum říká, že byste ho jíst neměli. Většina lidí ví, že by tu tabulku čokolády neměla sníst celou, ale přesto ji sní.

Proč to tak je?

Naše chování je určováno svými důsledky. Co je příjemné, to děláme, a co je nepříjemné, to neděláme. A tak když jste jako miminko zaplakali, protože jste chtěli třeba přítomnost maminky, a ona vám místo toho dala piškot, naučili jste se, že nepohoda se řeší jídlem.

Stres a jiné negativní emoce vyvolávají tělesné změny

Stres v těle vyvolává napětí, zrychlí se srdeční tep, napnou se svaly, ale vy nikam nevyběhnete, nebojujete o život, jako to museli dělat vaši dávní předkové. Energii, napětí, které se postupně hromadí, je třeba uvolnit vhodným způsobem, jinak může být příčinou vzniku psychosomatických nemocí.

Pokud si v této situaci vezmete například sladkost, napětí opravdu poklesne, je vám lépe. Avšak po „přebití“ napětí sladkostmi - za čas napětí naroste znovu. Je tedy třeba najít jiné řešení, jak uvolnit napětí.

V prvé řadě je třeba se zamyslet nad tím, co napětí spouští. Staňte se tedy detektivy – snažte identifikovat spouštěče, které vás vedou k nepříjemné emoci. Odhalte situace, které ve vás vzbuzují stres, vztek, strach, smutek, pocity bezmoci nebo pátrejte po tom, kdy zažíváte pocity osamělosti, únavy, nudu a podobně. A zítra si řekneme, jak tyto nepříjemné emoce zvládnout jinak než jídlem.

Zdroj: stob.czTIP: Pokud se vás emoční jedení týká a chtěli byste se naučit stresové situace řešit jinak než jídlem, doporučujeme e-book Aby jídlo bylo vaší radostí, a ne starostí. Naučíte se jíst opravdu jen to, co vy chcete, a zároveň si jídlo budete bez výčitek užívat.



Můžete využít i online kurz Hubnutí na míru se STOBem s desítkami videí, kde postupujete samostatně v čase, kdy vám to vyhovuje.



E-book i online kurz najdete na www.stob.cz.



Přijďte se v rámci Světového dne obezity začátkem března poradit s odborníky STOBu nebo si zdarma nechat změřit složení těla. Více informací o akci na www.stob.cz.