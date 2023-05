Pampeliška žlutě zazáří, jakmile na ni zavítí slunce. V případě podmračeného počasí totiž své květy pro ochranu uzavírá. I když někdo může považovat pampelišku za vytrvalý plevel, smetánka lékařská, jak zní její pravé jméno, je zdrojem nepřeberného množství zdravotních benefitů. Proč jíst pampelišky? Listy i květy jsou plné vitaminů a minerálů, kořen pomáhá zbavovat tělo toxinů, snižuje hladinu cukru, cholesterolu a krevního tlaku. Pampeliškové stvoly umějí pročistit játra, ledviny i žlučník. Co z pampelišky sbírat a kdy pít pampeliškový čaj?

Už v samotném názvu má pampeliška přívlastek lékařská, její léčivé účinky jsou totiž dobře známy. Když v dubnu a květnu nastane její sezona, můžeme pampelišku konzumovat syrovou, uvařit z ní čaj i kávu, vyrobit takzvaný pampeliškový med nebo udělat pampeliškovou limonádu či pampeliškové víno. Květy pampelišky si také můžete nasušit do zásoby.

Jak si připravit pampeliškovou limonádu:

Léčivá od květu až po kořen

Pampeliška se dá zužitkovat celá – je jedlá od žlutého květu až po konec kořene a všechny její části obsahují látky prospívající lidskému zdraví. Nejčastěji se používá jako součást žlučníkových a močopudných čajů nebo jako podpůrný lék při léčbě cukrovky. Čistí játra i ledviny a pomáhá při kožních nemocech. Podporuje také činnost srdce a působí protizánětlivě.

Lidé pampelišky používali k jídlu i k léčení od nepaměti. Dobře je znali staří Egypťané, Řekové a Římané. I v tradiční čínské medicíně se smetánka lékařská používá více než tisíc let.

Zubaté lístky pampelišky obsahují vitaminy A, B, C a D, betakaroten, křemík, draslík, vápník a železo. Jarní salát připravený z těchto listů v mnohých zemích zastupuje salát hlávkový. Povzbuzuje trávení a podporuje chuť k jídlu.

„Listy mají vysoký obsah vlákniny, která pomáhá zlepšit funkci střev. Vláknina navíc snižuje riziko obezity, srdečních chorob a syndromu dráždivého tračníku. Listy mají také vysoký obsah vitamínu A – jeden šálek obsahuje 100 % vaší denní potřeby. Vitamin A je důležitý pro udržení zdravého zraku a také pomáhá předcházet předčasnému stárnutí pokožky,“ popisuje web Ecosh.

Pampeliška a čištění jater i ledvin

Zdravé jsou i stonky pampelišky. Slavná bylinkářka Maria Treben doporučovala jíst na jaře po tři týdny denně pět až deset pampeliškových stvolů. Touto jednoduchou metodou si člověk pročistí játra, ledviny i žlučník. Pampeliškové stvoly navíc snižují hladinu cukru v krvi.

Kořen pampelišky:

podporuje funkci žaludku, sleziny a jater

čistí ledviny, je močopudný a pomáhá rozpouštět ledvinové kameny

pomáhá při zánětech močových cest, ledvinových kamenech, případně při zánětech ledvin

zrychluje metabolismus

Kořen obsahuje Inulin- prebiotikum, které podporuje střevní flóru

snižuje hladinu cholesterolu

Mladé listy pampelišky:

ozdravují močový systém

působí potopudně

pomáhají při zánětech močových cest, ledvinových kamenech, případně při zánětech ledvin

snižují krevní tlak

obsahují Cholin, který ovlivňuje naši nervovou soustavu a pomáhá při depresích

listy můžeme přidávat do salátů, smoothie, polévek

Pampeliškové mléko proti bradavicím, med pomáhá při kašli

Z pampeliškových květů se vaří takzvaný pampeliškový med, který pomáhá při kašli a nachlazení, nebo pampeliškové víno, které prospívá při snižování vysokého krevního tlaku. Květy naložené do olivového nebo kokosového oleje, sádla nebo vazelíny mají také skvělé účinky na unavenou pleť.

Pampeliškové mléko, tedy tekutina, která vytéká z pampeliškových stvolů, se už po staletí doporučuje jako lék na bradavice. Pokud se s ním nepěkný výrůstek po nějakou dobu dvakrát až třikrát denně potírá, prý pak odpadne. Tuto schopnost ovšem žádná současná hodnověrná lékařská studie nepotvrdila.

Neobvyklé využití pampelišky: Lze připravit med, pesto, kávu či pleťovou vodu

Pampeliškový kořen obsahuje rozpustnou vlákninu - inulin, který udržuje správnou hladinu cukru v krvi, podporuje zdravou mikroflóru ve střevech a má posilující účinky pro srdce. Jeho léčivá síla spočívá hlavně ve schopnosti odvádět z těla toxické látky.

Co všechno umí léčit kořen pampelišky?

Kořen se sbírá na jaře a na podzim. Kořeny umyjeme, nakrájíme na menší kousky a necháme v dobře větrané místnosti volně uschnout do zásoby nebo rovnou chvíli povaříme ve vodě, pak necháme ještě 15 min louhovat a popíjíme.

Kořen pampelišky má zvláště vysoký obsah antioxidantů, jako je beta-karoten, polyfenoly, kumariny a deriváty kyseliny hydroxyskořicové, které jsou užitečné v boji proti volným radikálům.

Pneumatiky z pampelišek. Pampeliška kazašská, vzácný druh z Kazachstánu a Uzbekistánu, produkuje ve svých kořenech vysoce kvalitní latex. Byl použit pro výrobu zimních pneumatik pro automobily, které procházejí silničními testy v Německu.

Podle webu Dr. Axe studie provedená v Koreji ukázala, že extrakt z pampelišky zabránil poškození jater, které způsobila toxicita alkoholu. Jiná korejská studie z roku 2008 naznačuje, že pampeliška působí podobně jako komerčně prodávané léky na hubnutí. Testy na myších odhalily, že zpomaluje pankreatickou lipázu, což je enzym uvolňovaný během trávení, který rozkládá tuk.

Kořen pampelišky se nyní zkoumá pro svůj potenciál v boji proti rakovině. Kanadská studie z roku 2011 ukázala, že extrakt z kořene pampelišky indukuje buněčnou smrt v melanomových buňkách, aniž by ovlivňoval buňky nenádorové.

„Při studii se léčily buňky rakoviny kůže výtažkem z pampelišky a ukázalo se, že extrakt začal zabíjet rakovinné buňky během pouhých 48 hodin po léčbě,“ uvádí server Dr. Axe. Podobné účinky prý má kořen i na rakovinu slinivky břišní.

Jaké množství kávy už může být smrtelné? Většina lidí zůstane v šoku

Jiné studie ukázaly, že extrakt z kořene pampelišky má schopnost dramaticky zpomalit růst rakovinných buněk v tkáni jater či tlustého střeva.

Bylo prokázáno, že kořen pampelišky pomáhá snižovat hladinu cholesterolu. „V rámci jednoho výzkumu byli králíci krmeni potravou s vysokým obsahem cholesterolu, ale doplněnou kořenem pampelišky. Pampeliška vedla ke snížení celkového cholesterolu, triglyceridů a špatného LDL cholesterolu, a také ke zvýšení prospěšného HDL cholesterolu,“ upozorňuje web Dr. Axe.

Dejte sbohem toxinům

Uvařit si čaj z pampelišky se opravdu vyplatí. „Tento bylinný čaj může být super všestranný a může být nabitý spoustou základních živin a vitaminů, které vás povzbudí. Dáte sbohem toxinům, když si zvyknete denně popíjet pampeliškový čaj. Tento prastarý léčivý nápoj může pomoci očistit a udržet správné zdraví jater,“ píše web My tea drops. K přípravě čaje je možné využít celou rostlinu, tedy květy, listy nebo kořen.

Zázrak pro zdraví nyní roste i ve vašem okolí. Nejspíš o tom ale ani nevíte

„Chuťový profil pampeliškového čaje závisí na tom, z jaké části rostliny je čaj vyroben. Například čaj z pampeliškových listů má zemitou, svíravou chuť, čaj z květů pampelišky je jemný a jemně sladký a čaj z kořene pampelišky je tmavší a má kouřový nádech,“ popisuje web Masterclass.

Jak připravit čaj z květů pampelišky:

na jeden šálek čaje je potřeba deset květů pampelišky

odstraníme zelené části pod hlavičkami a necháme květy chvíli ležet, aby z nich vylezli broučci

pak pampelišky dáme do šálku nebo do sítka, zalejeme vroucí vodou a necháme 20 minut vyluhovat

Jak připravit čaj z listů pampelišky:

na čaj z listů pampelišky použijeme mladé a měkké lístky, na jeden šálek jich potřebujeme šest až deset

omyjeme je pod tekoucí vodou, osušíme, nasekáme na drobno

zalejeme vroucí vodou a necháme deset minut vyluhovat, zcedíme

Z pampeliškových květů se vaří takzvaný pampeliškový med, který pomáhá při kašli a nachlazení, nebo pampeliškové víno, které prospívá při snižování vysokého krevního tlaku.Zdroj: se svolením Františka Vostrého

Jak připravit čaj z čerstvého kořene pampelišky:

potřebujeme dvě čajové lžičky očištěného a pokrájeného kořene pampelišky

nasypeme do litru vroucí vody, zmírníme oheň a necháme minutu vařit

sundáme hrnec ze sporáku a necháme louhovat 40 minut

zcedíme, můžeme ochutit medem a citronem

Pampeliška není pro všechny. I zázračná pampeliška může při neopatrném užívání škodit. Ne každý její účinky snáší, takže u některých lidí by mohla nastat alergická reakce, průjem, pálení žáhy, nebo dermatitida, která by mohla postihnout pacienty s citlivou pokožkou, varuje web Life Botanics. Stejně tak by se měli konzumaci pampelišky vyhnout lidé, kteří užívají léky na odvodnění a léky na cukrovku, protože kvůli její schopnosti odvodňovat by si mohli přivodit kolaps ledvin a další potíže. Protože pampeliška také snižuje hladinu cukrů v krvi, není vhodné ji užívat spolu s léky na cukrovku. Hrozí totiž prudký pokles cukru a hypoglykemický šok. Stejně tak se nedoporučuje pampelišku užívat, pokud berete léky na ředění krve.