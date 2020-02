„Pokud jde o spánek, už u malých dětí se projevuje velká individualita. Některé děti spí špatně, jiné úžasně, přestože snaha rodičů je v obou případech podobná. Nicméně nastavovat dětem odmala určitý režim je vhodné,“ říká dětský psycholog Václav Mertin.

„Režim nesmí být úplně rigidní ve smyslu, že bychom čekali s hodinkami, až přijde osmá, a jde se spát. Malé dítě ale přece jenom akceptuje určité rituály. Podívá se na večerníček, umyje se, pak mu třeba rodiče něco přečtou, nebo si může číst samo, a jde spát. Tyhle stereotypy a pravidla, které dodržujeme, malé dítě většinou přijímá, a my to pak s ním máme jednodušší, když je o něco starší. Má nacvičené, že v určitou dobu se jde spát," dodává Mertin.

"V tomhle mají stereotypy velký význam. Samozřejmě jsou děti, které se vymykají, a ať děláme, co děláme, dodržujeme všechna pravidla, nejsou takoví spáči a usínají později. Přesto bychom měli trvat na těch stereotypech, než rezignovat a nechat dítě, ať jde spát třeba v jedenáct. Druhý den pak bývá často unavené a usíná ve škole,“ pokračuje.

V souvislosti s ospalými školáky se občas objevují názory, že by bylo prospěšné, aby škola začínala až v devět hodin. „Tahle otázka nesouvisí jenom se samotnými dětmi, ale i s fungováním celé společnosti. Jestliže dříve chodili lidi do práce na šestou, tak se tomu všechno přizpůsobovalo. Pokud by se ukázalo, že naprostá většina dospělé populace chodí do práce na devátou, tak by to asi znamenalo, že se blížíme tomu, co už funguje leckde v zahraničí, kde je to celé trošku posunuté a děti mnohdy začínají žít až v osm hodin," popisuje Mertin.

"Naše biorytmy se ovšem liší. Pro některé děti by to bylo príma, mohly by déle spát. Ale musíme brát v potaz, že když dnes škola mladším dětem končí v půl jedné a starším v půl druhé a zůstal by jim stejný počet hodin, zkrátilo by se jim také odpoledne. Musela by přijít i jiná organizace kroužků a podobně. Já bych to nechal tak, jak to je,“ sděluje svůj názor Václav Mertin.

Nedělejte z večeru drama

Pravidel, která pomáhají lepšímu spánku je mnoho. Týkají se jídla, pití nebo třeba správné postele. Čeho by se ale obecně měly děti před spaním vyvarovat? „Já bych spíš řekl, čeho bychom se měli vyvarovat my dospělí, aby naše děti nespaly špatně, protože ono to má často příčinu v nás. Místo, abychom večer pro dítě zklidnili, uděláme z něj někdy drama," radí psycholog.

"Řešíme, co udělalo špatně nebo neudělalo. Dříve si mně maminky také stěžovaly, že už měly dítě připravené ke spaní, a najednou přišel domů z práce táta, který si s ním chtěl ještě pohrát, a tak ho rozdováděl, že nemohlo pořádně usnout. Z toho vyplývá, že k večeru, když už se blíží chvíle, kdy by dítě mělo jít spát, neměly by být aktivity příliš dynamické. Může se stát, že přijdeme z výletu a dítě padne a spí, ale běžně by měl být večer klidnější fází dne, kdy se dítě nají, umyje a jde si lehnout,“ uzavírá Mertin.

Pokud má dítě problémy s usínáním nebo se spaním, určitě mu můžete uvařit bylinkový čaj (například meduňkový či levandulový), nebo si k němu sednout a povídat si s ním. I takové rituály, které dítě zklidní, mají svůj význam.

Další tipy pro lepší spánek



* Starší školáci by neměli odpoledne pít nápoje obsahující kofein. Ti mladší by se jim měli vyhýbat úplně.



* Dítě by nemělo jít spát hladové, ale také ne přejedené. Večer by se obecně neměla jíst těžká jídla. Doporučují se jídla bohatá na tryptofan (esenciální aminokyselina, která pomáhá k relaxaci organismu). Je to například mléko, jogurt, ořechy, ryby nebo tvrdý sýr.



* Nejsou vhodné příliš dynamické pohybové aktivity, které zvyšují hladinu adrenalinu v krvi.



* Postel by měla být vybavena kvalitní matrací, ne příliš měkkou ani příliš tvrdou. Přikrývku zvolte tak, aby se pod ní dítě nepotilo, nebo naopak netřáslo zimou.



* Postel by také měla být určena jen na spaní. Není vhodné sledovat z postele televizi, hrát v posteli počítačové hry, jíst v ní a podobně.



* Dětská ložnice by měla být zatemněná, pokud možno tichá a ne přetopená. Před spaním je dobré vyvětrat. Případný počítač by měl být vypnutý, aby nic nesvítilo či neblikalo. Stejně tak by měl být vypnutý i mobil.



* V rámci večerních rituálů je dobré menším dětem před spaním přečíst pohádku. Pokud na to nemáte čas, nebo je váš školák starší, může případně usínat při poslechu oblíbené audioknihy.



* Má-li vaše dítě problémy se spánkem, nemělo by spát během dne. Odpoledne si může zdřímnout maximálně na 30 až 40 minut.



* Pokud má dítě problémy se spánkem delší než dva týdny, je vhodné zajít pro radu k odborníkovi (například klinický psycholog, pedagogicko-psychologická poradna a podobně).