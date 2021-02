"Je známo, že šíření jednoho viru v organismu může zpomalit předchozí virová infekce. Tento jev se nazývá virová interference a může nastat i tehdy, když prvotní nakažení pocházelo od inaktivovaného virového kmenu, jako je tomu v případě očkování proti chřipce," uvedla dětská revmatoložka Missourské univerzity Anjali Patwardhanová.

Na začátku pandemie se zdravotní odborníci obávali, aby kombinace covid-19 a chřipky během zimy sílu těchto nemocí "nezdvojila", jinými slovy, aby chřipková sezóna nepřinesla v souběhu s koronavirovou nákazou ještě větší počet úmrtí, než kolik lidí dokázala zabít každá nemoc zvlášť. To se naštěstí nestalo, ale vědci stále ještě hledají odpověď na otázku, jak jiné viry (a jiné vakcíny) ovlivňují SARS-CoV-2.

Očkování dětským pacientům pomohlo

Tým pediatrů ze Spojených států prozkoumal za tímto účelem každý pozitivní případ výskytu covid-19 v databázi dětské nemocnice v Arkansasu v loňském období od 1. února do 30. srpna 2020. Celkem šlo o 905 pacientů ve věku do 20 let nebo mladších.

Tým poté analyzoval, jak vážný průběh nemoci tito pacienti prodělali, a také to, zda byli očkováni proti chřipce a pneumokokovým onemocněním. Výsledek vypadal mimořádně zajímavě: děti, které byly v dané sezóně očkovány proti chřipce, měly nižší pravděpodobnost výskytu závažných případů covid-19 než děti, které očkovány nebyly.

Podobný výsledek se ukázal také u dětí, které byly očkovány proti pneumokoku. Také v tomto případě vykazovali očkovaní pacienti nižší pravděpodobnost respiračních příznaků.

"Na základě našich pozorování předpokládáme, že vyšší výskyt covid-19 v některých málo početných věkových kategoriích může kromě jiné úrovně jejich zdraví odrážet také jejich nízkou míru očkování proti chřipce a pneumokokům," píše tým v článku, který zveřejnil odborný titul Cureus.

Ani jedna z vakcín sice nebyla nijak zázračná, protože šlo o změnu jen v řádu několika procentních bodů, ale i takové číslo by na úrovni celé populace mohlo znamenat řadu zachráněných životů.

Výzkum by měl pokračovat

Podle serveru Science Alert, který o nové studii informoval, je důležité si také připomenout, že děti jsou k rozvoji příznakového onemocnění covidem méně náchylné a někdy mohou přenášet významné množství viru, aniž by samy onemocněly.

"Výzkum dětské populace je zásadní, protože děti mají významný vliv na přenos virů," cituje server Patwardhanovou. "Pochopit vzájemný vztah a koexistenci covid-19 s dalšími viry může spolu se znalostí toho, zda a proti čemu byl dětský pacient očkován, pomoci při zavádění správných léčebných strategií k dosažení nejlepších výsledků," dodala pediatrička.

Tým doufá, že tato studie povede k dalšímu zkoumání souvislostí mezi zdánlivě nesouvisejícími očkováními a výskytem příznaků nemoci covid-19 u větších vzorků běžné populace.