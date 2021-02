Zapomeňte na to, že se každá nová generace chová uvolněněji než ta předchozí. Že jde dál v testování hranic, co se týče alkoholu, drog, sexu nebo způsobu, jakým tráví volný čas. O zodpovědné generaci Z, tedy o dnešních dvacátnících, to totiž neplatí. Držet Suchej únor pro ně není žádná velká výzva. Někteří se totiž alkoholu vyhýbají celoročně.

Mezi generací Z se zrodil i trend nazvaný ‚straight edge‘, který hlásá naprostou abstinenci, nulovou toleranci vůči drogám nebo nevázané sexualitě. | Foto: Shutterstock.com

Volný víkend, volný byt, nebo dokonce chata! Zatímco pro dnešní čtyřicátníky by to před dvaceti lety byl jasný pokyn k tomu, aby nakoupili spoustu piva, vína i něčeho tvrdého a pořádně zapařili, dnešní plus minus dvacátníky to neláká. Jasně, i mezi nimi se najdou lidé, kteří takový víkend řeší basou piv, ale trend vypadá jinak – pijí méně, a někteří z nich dokonce vůbec. Střídmost se ovšem projevuje i v jiných oblastech jejich života.