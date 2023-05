Celosvětově je káva po vodě dalším nejčastěji přijímaným a oblíbeným nápojem. Poslední dobou se však jeví jako velice kontroverzní téma, se kterým si někteří neví rady. Zatímco jedna strana tvrdí, že je káva pomalu nejhorším nápojem lidstva, jejímž popíjením zatloukáte pomyslné hřebíky do rakve, jiní tvrdí, že je zdraví prospěšná. Jak to tedy doopravdy je?

Káva patří mezi nejrozšířenější nápoje popíjené po celém světě. Některé národy ji přijímají méně, jiné si bez jednoho či více šálků kávy nedokážou představit den. V roce 2020/2021 se podle webu Statista zkonzumovalo přibližně 166,63 milionů 60 kilogramových pytlů kávy, což podle BMJ Nutrition znamená zhruba dvě miliardy šálků kávy denně. A to už je množství, u kterého je potřeba se zamyslet nad tím, zda má tento nápoj na naše zdraví pozitivní či negativní vliv.

Pomáhá nebo škodí?

Pokud se chystáte vyhodit kávovar a pro jistotu se svého oblíbeného nápoje vzdát v touze vyhnout se zdravotním komplikacím, ještě setrvejte. Dle studie z listopadu 2015 je káva totiž dokonce spojována s nižším rizikem úmrtí. Zvláštní, že? Většina studií totiž tvrdí opak, a to ten, že káva, respektive kofein, zvyšuje krevní tlak, a naopak má schopnost srdci spíš uškodit.

Jak je možné, že jedni tvrdí to a druzí ono? Celé je to totiž o tom, jakou dávku denně přijímáte. A pokud si myslíte, že vás pár šálků kávy může dokonce zabít, zjistěte z našeho článku, proč je to prakticky nemožné.

Káva nápoj pro zdraví

Káva v různých podobách patří mezi nejoblíbenější nápoje na světě, a to nejen díky své lahodné chuti. Díky obsahu kofeinu, který se řadí mezi nejkonzumovanější psychostimulační látky na světě, si totiž její konzumenti mohou užívat lepší soustředěnost, nárůst energie, rychlejší reakce i svěží mysl. Podle webu EREBOS má ale káva co nabídnout i v dalších ohledech.

„Káva povzbuzuje i po fyzické stránce. Pomáhá při spalování tuku, startuje organismus k fyzickému výkonu, poskytuje tělu rychlou energii a pravidelné pití tří šálků denně může přispět k lepšímu zdraví srdce a předejít diabetu 2. typu,“ stojí na webu.

Jaké množství denně je bezpečné

Podle dostupných zdrojů je hranice množství kofeinu, který bychom měli denně přijmout, stanovena na 400 miligramů denně. „Pro většinu zdravých dospělých se toto množství jeví jako naprosto bezpečné a odpovídá zhruba 4 šálkům uvařené kávy,“ jak uvádí například Mayoclinic.

Vše však záleží na citlivosti konkrétního jedince na kofein. Někteří lidé mohou pociťovat mnohem silnější účinky kávy na svůj organismus i při menších dávkách. Jeden šálek po obědě u nich pak může vést k neklidu a problémům se spánkem. Samozřejmě také lidé, kteří pijí kávu jen zřídka, jsou pak k jejím účinkům vnímavější. Dopady kávy se také liší u lidí, kteří berou pravidelně určitý typ léků.

Příliš mnoho škodí

Stejně, jako je to se vším, i přílišné množství kávy může způsobit řadu zdravotních komplikací. Například studie zveřejněná v březnu roku 2019 v American Journal of Clinical Nutrition naznačuje, že dlouhodobá konzumace vysokého množství kávy zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění až o 22 %. Hlavním důvodem má být vysoký krevní tlak, který může být s vyšším příjem kofeinu spojován. Přičemž za vysoké množství se považuje víc jak šest šálků denně.

Jak poznat, že přijímáte moc kofeinu

Pravidelná konzumace adekvátního množství kávy je i podle magazínu Health pravděpodobně bezpečným zvykem. I tak se však mohou negativní účinky přijímání příliš vysokého množství začít projevovat postupně a mohou se mezi jednotlivci lišit v závislosti na tom, jakou citlivost na kofein konkrétní jedinec má.

Mezi hlavní příznaky předávkování kofeinem podle Roise McCalla, patří především neklid, nervozita, vzrušení, zarudlý obličej, nespavost, srdeční arytmie, svalové záškuby, podrážděnost a problémy s tokem myšlenek a řečí. Závažnější vedlejší účinky pak mohou zahrnovat pocit dezorientace či prožívání halucinací.

Existuje smrtelná dávka kávy?

V přiměřeném množství může mít kofein dokonce i příznivé účinky. Pravidelné nadužívání tohoto stimulantu však vede k určitým zdravotním rizikům a příliš vysoká dávka kofeinu může ohrozit život i jednorázově. Dávka kofeinu, která by mohla vést ke kolapsu organismu a případně i smrti, je podle odbornice na výživu z University at Buffalo School of Public Healht and Health Professions Jeniffer Temple, PhD kolem 10 gramů. Nikoliv však kávy, ale kofeinu.

Přičemž jeden šálek kávy má přibližně kolem 100 až 200 miligramů kofeinu. „Je velmi těžké získat takové množství kofeinu z kávy či jiného nápoje. Museli byste vypít něco kolem 30 plechovek energetického nápoje, který má ještě více kofeinu než káva, a to naráz, abyste se přiblížili k hranici 10 gramů,“ vysvětluje Temple v magazínu Healthline.

O tom, že se kávou prakticky nelze dostat na hranici smrtelné dávky, je přesvědčen i Roise Mc Call: „Bylo by velmi obtížné dostat se ke smrtelné dávce kofeinu konzumací kávy. Káva má totiž jaksi preventivní opatření, protože je obtížné spotřebovat takové množství tekutiny najednou.“

Kofein v dalších nápojích

Do denní spotřeby kofeinu je však potřeba započítávat i další nápoje, které v průběhu dne popíjíte. Zdrojem kofeinu je například i černý či zelený čaj, energetické drinky, ledový čaj či horká čokoláda. Energetický drink vám dodá v průměru něco kolem 80 mg kofeinu na šálek, černý čaj více jak 30 mg, zelený čaj 20 mg, ledový čaj 10 mg a horká čokoláda zhruba 5 mg kofeinu na šálek, jak uvádí v grafu Lázeňská káva.