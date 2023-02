Úložné skříňky s menším či větším počtem schránek různých velikostí označené Z-Box, AlzaBox a podobně, najdete většinou u prodejen, obecních úřadů, nebo jiných budov, kam není problém je po dohodě s majitelem umístit. Kromě služby, kterou lidem nabízejí, je jejich výhodou, že nezabírají mnoho místa a jsou celkem nenápadné, takže si jich spíše všimnete, až když je potřebujete. Což nastává v okamžiku, kdy za zákazníkem putuje zboží, které si objednal prostřednictvím internetu. To obdrží buď poštou, kurýrní službou, nebo na úložiště zásilek v různých provozovnách. A poslední dobou právě také do samoobslužných zásilkových boxů, kterých valem přibývá.

Od října mohou samoobslužný Z-Box využívat také obyvatelé Dolního Třebonína a okolí. U obecního úřadu je k dispozici kolem čtyřiceti schránek různé dimenze. „Zájem o ně je obrovský,“ sdělil starosta Pavel Ševčík. „Dokonce takový, že někteří často nemohou box využít, protože zájem převyšuje jeho kapacitu. V tom případě pak dostávají objednané zboží do jiné nejbližší schránky, ta je ve Zlaté Koruně.“

Co potřebujete k vyzvednutí zásilky

- mobilní aplikaci Zásilkovna

- zapnutý Bluetooth a polohové služby (GPS)

- uhrazenou dobírku předem (Zdroj: Zásilkovna.cz)

Sám box v Třeboníně i Koruně už také využil. „Je to jednoduché. Přijde vám kód, který si stáhnete do telefonu a s ním pak příslušnou schránku otevřete. Pochopitelně k tomu potřebujete chytrý telefon, což tím pádem může být problém pro některé starší lidi, ale jim pomohou děti. Jsme s boxem spokojeni, má plné využití a je to ohromná věc, která šetří čas i peníze.“

„Box funguje bez problémů,“ podělila se o zkušenost čtyřicetiletá Marta Boušková z Dolního Třebonína. „Jenom před Vánoci, když jsem si chtěla objednat zboží, mi bylo sděleno, že to už nejde, bylo plno.“

Výhodou boxů je, že si do nich lidé zajdou podle toho, kdy jim to právě vyhovuje a nejsou přitom omezeni provozní dobou zásilkových úložišť. „Anebo půldenním čekáním na příjezd auta kurýrní služby,“ dodal Pavel Ševčík. „Zásilkovna platí obci nájem za místo pro umístění boxu, který funguje na solární panely. Pokud něco v tomto směru potřebujeme, reaguje servis Zásilkovny okamžitě,“ pochvaloval si.

Jak se dostat do AlzaBoxu

Stačí kliknout na Otevřít AlzaBox a naskenovat QR kód na obrazovce AlzaBoxu.

1. Až budete u AlzaBoxu, otevřete si mobilní aplikaci a klikněte na tlačítko Otevřít Alzabox.

2. Naskenujte pomocí aplikace QR kód na obrazovce AlzaBoxu.

3. A je to. Schránka se otevře a vy si vyzvednete zboží. Pak už jen schránku zavřete.

4. Jak platit kartou v AlzaBoxu?

Platba dobírky probíhá pouze bezkontaktně, a to buď pomocí aplikace Zásilkovna, anebo přes platební bránu. Odkaz na platební bránu obdržíte v informačním e-mailu a/nebo SMS. Platba v hotovosti ani platba kartou v AlzaBoxu není možná.

(Zdroj: AlzaBox.cz)

Ve Zlaté Koruně stojí Z-Box u domu kultury a sportu, v němž sídlí i obecní úřad a výhodou je, že se před ním dá zaparkovat na prostorném parkovišti. „Zásilkovna nám tuto službu nabídla, tak jsme souhlasili,“ řekla účetní obecního úřadu Eva Benešová. I když v tomto období vládne před boxy, zejména na vesnici, klid, i v Koruně je hodně vytížený. „Já sama už jsem ho využila několikrát,“ přitakala Eva Benešová. „Jsme s touto službou spokojeni. Do boxu chodí spíš mladší lidé, ne všichni starší mají chytré telefony.“

O tom, nakolik jsou již zásilkové boxy rozšířené, svědčí například výčet Z-Boxů, čili samoobslužných výdejních míst Zásilkovny, díky kterým zákazníci nemusí jak na trní čekat, až jim zavolá kurýr. Na Krumlovsku fungují kromě měst například v Bujanově, ve Stříteži, Besednici, Holubově, v Dolním Dvořišti, Přídolí, v Černé v Pošumaví, Studánkách, Omlenici, Brloze, Lipně nad Vltavou, Loučovicích, Chvalšinách, Hořicích na Šumavě, Křemži a na dalších místech. Všude jsou za ně rádi.

„Já do boxu chodím,“ potvrdil šestačtyřicetiletý Pavel Netušil z Křemže, kde stojí AlzaBox. „Máme ho v Křemži u Jednoty. Už jsem ho využil snad dvacetkrát. Je to dobrá věc, je to rychlé, dojdete si tam, kdy chcete, a nemusíte tam v otvírací době nějaké pobočky.“

Rádi by za něj ale byli i jinde. „U nás zásilkový box není,“ řekla starostka Rožmitálu na Šumavě Alena Ševčíková. „Chceme ho, ale zatím nám odpověděli, že to není aktuální, protože je v sousedním Bujanově. Zkoušíme to znovu, žádáme Zásilkovnu, aby situaci přehodnotili, lidi v Rožmitále by o tuto službu měli zájem, je to pro ně levnější. Škemráme o box dál. Uvidíme.“

Samoobslužné schránky doposud nejsou ani v Srníně. „U nás si mohou lidé vyzvedávat zásilky v místním obchodě,“ řekl starosta Luboš Mlčák. „Zatím se to osvědčuje. Pořád je to lepší, než jet do boxu v Krumlově. O pořízení ani neuvažujeme.“