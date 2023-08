Zlatonosná řeka hostila i rodinné týmy. Na zbohatnutí by ale dnes rýžování nebylo.

Soutěž v rýžování zlata v Kestřanech na Písecku. Účastnit se mohli i amatéři. | Video: Edwin Otta

„Pět minut,“ zazní nad hlavami soutěžících a všichni vědí, že z patnáctiminutového limitu na jedno kolo už zbývá jen jedna třetina. Kol je celkem jedenáct. A využije v Kestřanech nedaleko Písku někdo možnost absolvovat všech jedenáct? „Spíš ne, bolí to. Na záda,“ vysvětluje Adéla Krejcarová, která se učí dirigovat soutěž po boku Vladimíra Bláhy. A proč záda? Protože většinu času je zlatokop skloněný nad rýžovací miskou, do které nabírá písek z řeky a pak ho propírá vodou. S vidinou, že na dně misky se pak zaleskne alespoň jedna zlatinka.

„Letos je to už 31. ročník,“ říká k soutěži Vladimír Bláha z Českého klubu zlatokopů. „Prvotní nápad byl kluků z Prácheňského muzea z Písku. Přijeli předvádět rýžovací techniku Keltů. Kolíbky, splavy, to, co mají v Prácheňském muzeu. A byly u toho i ukázky rýžování pánví,“ doplňuje Vladimír Bláha, který jako by s opálenou tváří a bílým plnovousem právě vystoupil z některé knihy Jacka Londona, nebo z nějakého westernu.

Jak pokračuje stavba unikátního železničního mostu u Červené? Mrkněte shora

Když byl poprvé o ukázky rýžování pánví velký zájem, přidali pak zlatokopové soutěž. Ta se v sobotu 5. srpna 2023 konala i za deštivého počasí. Program byl připraven už od pátku a nechyběly v něm country kapely a jiná muzika, zábava pro děti nebo právě zlatokopecká soutěž.

Záda bolí, ale zlatinku má

Účastníci přijeli třeba z Českých Budějovic nebo z Plzeňska. „Jsme tady poprvé. Víme o soutěži tři roky, ale nikdy se nám to nesešlo s volným termínem,“ řekl Jiří Novotný z Újezdu nade Mží na Plzeňsku. Přijel se synem, přítelkyní a dvěma vnučkami. I on potvrdil, že záda bolí! Ale v soutěžní kartě se mohl zlatinkou pochlubit. Premiéru zlatokopa si odbyl i syn Nicolas Novotný. „Zkusil jsem si to poprvé. I za nepříjemného počasí mě to docela bavilo. Nenašel jsem nic,“ konstatoval Nicolas Novotný, ale dodal, že zklamaný není. Nářadí si rodinný tým vypůjčil.

Z jihočeské metropole přijel Ondřej Kruba s tatínkem Miroslavem. „Jsme tady poprvé. Úplní amatéři,“ zmínil s úsměvem Miroslav Kruba. Zúčastnit soutěže v rýžování se totiž může každý, i úplný začátečník. Základní proškolení nabízeli i organizátoři akce v Kestřanech hned vedle „závodního claimu“.

A jestli se dá dnes na rýžování v Otavě zbohatnout? Asi těžko. Celkem všichni účastníci podle Vladimíra Bláhy vyrýžují tak 0,2 gramu zlata.

Finále pro nejlepší

Ze základních kol si může každý vybrat to, které mu vyšlo nejlépe. Počet, který soutěžící absolvuje z nabízených jedenácti není podle Adély Krejcarové omezen. „Záleží na tom, jak jsou spokojeni se svým výsledkem,“ říká Adéla Krejcarová. V sobotu si na břehu Otavy v roli spolurozhodčí odbyla premiéru. „Je to poprvé. Učím se to,“ dodala mladá spolurozhodčí. Vladimír Bláha kolegyni ocenil a naznačil, že by to mohli zvládnout i další mladí zájemci. „V jejím věku se učí všichni dobře,“ řekl na adresu vedení skupin zlatokopů při soutěži.

Pro nejlepší účastníky základních kol byl odměnou postup do finále. Tam mezi profesionály zvítězila Libuše Kozoňová zvaná Medúza, druhý byl Jiří Dunovský a třetí Lukáš K. U. „Ve finále amatérů byli úspěšní pánové Průcha a Culek. Ostatní ve finále nenarýžovali ani zlatinku,“ řekl k amatérskému finále Vladimír Bláha. A následně pro Deník vyjmenoval sedm dětských účastníků finále, tak jak je zaznamenala startovní listina. „Nikolka Hanny, Julie, Jirešová, Dominik, Rozárka, Miriam, Kořínek ml.,“ uvedl Vladimír Bláha s tím, že vítěz u dětí nebyl, ale byla udělena tři druhá místa.

Kdo by si chtěl ať už v řadách profesionálů nebo amatérů vyzkoušet soutěžní rýžování v Otavě, dostane zase šanci za rok během prázdnin, kdy se obvykle akce koná.