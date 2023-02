Tudy posvištíme. Před rokem zahájili nový úsek D3 ke Kaplici a takhle pokročili

/OBRAZEM/ Je to na den přesně rok, co byla slavnostně zahájena stavba zatím posledního nového úseku D3, od Třebonína do Kaplice-nádraží. Vyrazili jsme proto do terénu a podívali se na to, jak stavba pokračuje.

Stavba D3 v úseku Třebonín-Kaplice-nádraží 3. února 2023. Na snímku staveniště mezi nádražím Velešín a Markvarticemi. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová