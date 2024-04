Dětský pěvecký sbor Kosteláček opět pozval celou obec i sousedy na velikonoční akci.

Tradiční velikonoční akce v Kostelci nad Vltavou organizovaná sborem Kosteláček. | Foto: Deník/Edwin Otta

Když jedete na trase Tábor - Příbram, není možné přehlédnout obec Kostelec nad Vltavou na Písecku. Věrna svému jménu vystavuje do daleka na odiv kostel postavený na oblém návrší. V sobotu o Velikonocích byl obležen návštěvníky všech generací. Bábovka, mazanec, muffiny nebo jiné dobroty, barvení vajíček a hlavně jarní písničky v podání Dětského pěveckého sboru Kosteláček. Tak vypadala tradiční velikonoční akce.

Sbor vedla Daniela Votýpková, klavírní doprovod byl dílem Jany Kortanové. Sbor zpíval v krásném počasí před místním muzeem. Akce se pořádá několik let a nabízí leccos dobrého k snědku i z velikonočních tradic. Rodiny a příznivci členů Kosteláčku napečou bábovky, mazance a jiné dobroty a ty si může vzít každý příchozí. „Pomáhají péct i děti,“ říká za některé členy souboru Daniela Votýpková. Pokud na oplátku návštěvník chce, může dát do malého košíčku u vstupu příspěvek. Tam se dává i dobrovolné vstupné.

Tradiční velikonoční akce v Kostelci nad Vltavou organizovaná sborem Kosteláček.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Parta, která akci připravuje, má úkoly přesně rozdělené. O hlavní organizaci se starají Jana Patzelová, Lucie Jandová a Daniela Votýpková. Zdobení vajíček vedla Alena Šafránková, malování na samotuhnocí hmotu Tereza Kutilová, zdobení vajíček pomocí krepového papíru Šárka Brožíková, výrobu papírových květin Eliška Kofroňová. Většina pořadatelek je z Kostelce. Ale třeba Eliška Kofroňová z nedalekého Orlíku. Hlavně jsou to maminky dětí z Kosteláčku. „Ve sboru je 17 dívek a jeden kluk,“ uvedla Daniela Votýpková a připojila, že jsou většinou z Kostelce, ale taky z okolních vesnic.

Následně Daniela Votýpková doplnila výčet těch, kteří sobotní akci nachystali. Květinové dekorace zajistila Ivana Tůmová a výuku pletení pomlázky nabízeli Mirka Kubešová s Tomášem Kuchtou.

Tradiční velikonoční akce v Kostelci nad Vltavou organizovaná sborem Kosteláček.Zdroj: Deník/Edwin Otta

„Příští rok budeme slavit dvacet let od založení Kosteláčku,“ upozornila Daniela Votýpková. Malým zpěvákům je od 3,5 roku do 12 let. Pravidelně chystají zimní koncert, v létě mají na programu soustředění a také dětský den. Současná sbormistryně byla nejdříve členkou sboru a od roku 2014 děti vede. Vystoupí rádi i mimo domovský Kostelec. „Jestli nás někdo osloví na jarní koncerty, budeme rádi,“ naznačuje Daniela Votýpková, jaký je aktuální repertoár.