Známý herec, komik a člen divadla Járy Cimrmana Petr Brukner se narodil v Písku, k čemuž se stále hrdě hlásí a pravidelně se do svého rodiště vrací. Tentokrát přijel představit svůj velký koníček - fotografii.

Vernisáž výstavy fotografií Petra Bruknera v Prácheňském muzeu. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Výstavu svých autorských snímků zahájil Petr Brukner osobně vernisáží na zaplněném nádvoří Prácheňského muzea v pátek 8. září. Fotografie je jeho velkou vášní a zhruba padesát svých snímků z několika cyklů nyní nabízí výstava nazvaná Úplně obyčejný fotky.

Petr Brukner žil v Písku do svých 22 let. Vyrůstal v Kollárově ulici, navštěvoval Husovu školu a poté absolvoval píseckou průmyslovku. Letos osmdesátiletý písecký rodák žije už osmapadesát let v Brandýse nad Labem, ale ke svému městu se hrdě hlásí a pravidelně ho navštěvuje. „První snímek, který jsem udělal, vznikl na písecké plovárně. Fotil jsem moji maminku fotoaparátem svého strýce," zavzpomínal Petr Brukner na páteční vernisáži.

Vernisáž výstavy fotografií Petra Bruknera v Prácheňském muzeu.Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová

A v čem tkví podle něj úspěch dobré fotky? „Největší umění fotografa je, že najde správný okamžik, kdy zmáčkne spoušť," usmívá se písecký rodák, který nejraději fotí lidi.

Nejvíce fotografií na výstavě pochází z cyklu Moje ulice. Nejedná se ovšem o žádnou konkrétní ulici, Petr Brukner se zkrátka dívá na ulici jako na jedno velké divadlo s herci a rekvizitami. Hrdinové jeho snímků jsou tak zdánlivě obyčejní - třeba i metaři, cestující, děti nebo reklamní cedule. Dále na výstavě představuje sérii portrétů známých osobností, které začal pořizovat na doporučení svých blízkých. „Říkali mi, potkáváš tolik známých lidí, proč je nefotíš. A tak jsem začal – na vernisážích, v hospodě a tak,“ uvádí autor, jak konkrétně vznikají tato díla. Výstavu pak uzavírají dva cykly Dílo přírody, které vzdává hold kráse stromů, a konečně Dílo člověka, v němž se vyznává ze své fascinace technikou, v tomto případě konkrétně historickou lokomotivou z Národního technického muzea. Vernisáž výstavy fotografií Petra Bruknera v Prácheňském muzeu.Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová

Úvodní slovo na vernisáži pronesl kromě ředitele Prácheňského muzea Jiřího Práška také scénárista a kulturní diplomat Michal Pospíšil. O hudební doprovod se postaral houslista a dirigent Oldřich Vlček.

Výstava bude v Malých výstavních síních muzea k vidění do 29. října. Otevřeno je do konce září denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin. V říjnu se pak mění čas na 9 až 17 hodin.