Příběh mladé samice orla mořského, který sledujeme celé léto, nemá bohužel šťastný konec. Po rekonvalescenci v Makově byl mladý dravec vypuštěn do přírody, kde ho však po deseti dnech zabily dráty elektrického vedení.

Příběh mladé orlice nemá šťastný konec. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Ještě začátkem srpna to vypadalo na příběh se šťastným koncem. Mladá letošní samice orla mořského, kterou našli na počátku letních prázdnin v Píseckých horách vyhublou a na pokraji smrti, se po rekonvalescenci v Záchranné stanici živočichů Makov vrátila do přírody. Pracovníci záchranné stanice ji vypustili i s vysílačkou, která měla sledovat její cestu a pomoct v případě nouze. Bohužel jsou nástrahy, před kterými není možné dravce ochránit.

Orlice, která v Makově nabírala sílu na návrat do přírody zhruba měsíc, zahynula po deseti dnech od vypuštění na svobodu. Osudným se jí podle informací vedoucího stanice Libora Šejny stal elektrický sloup stojící u obce Reukersdorf v Německu. „Byly tam pouze tři sloupy. Ten poslední, kousek od stěny lesa, si bohužel vybrala k odpočinku,“ popsal smutnou událost.

Den před tím samice orla mořského nocovala v lesích na Brdech, pak za den uletěla více než 150 km na sever za hranice do Německa. „Je to o to smutnější, že při nálezu byla ve skvělé kondici. Za posledních šest dnů uletěla téměř 600 km s nejvyšší naměřenou výškou přes 1700 metrů! Těšili jsme se, jak nám ukáže a poodhalí cesty mladých orlů mořských. Lidskou “past” ale nepřekonala,“ neskrývá smutek i vztek Libor Šejna.

Podobný osud měl před lety makovský čáp Ondra, který zahynul na sloupu v Bulharsku, ale také spousty dalších ptáků. Střet s dráty elektrického vedení bývá častým důvodem poranění dravců a čápů. Kvůli špatné ochraně takzvaných sloupů smrti hynou ročně stovky tisíc ptáků.