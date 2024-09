Hudební vystoupení, prezentaci místních spolků a samozřejmě něco dobrého k pití či k snědku nabídly znovu Městské slavnosti protivínské. Letos se konal už 17. ročník.

Podle ředitelky Městského kulturního střediska Sylvy Karfíkové se jedná o největší akci roku v Protivíně. Návštěvníci zaplnili v sobotu 31. srpna 2024 celé náměstí a vedle koncertů byla letos připravena třeba řezbářská show, vystoupení žongléra a pořadatelé nabídli například i vstup zdarma na výstavu obrazů Daniela Bechera v Kaplance. Pro nejmladší byly nachystané i výtvarné dílničky.

„Snažíme se, aby byly slavnosti mezigenerační. Prezentují se i organizace a spolky z města. Například Zumba Dance, chráněná dílna Horizont, Taekwondo Protivín, Junák Protivín nebo spolek Kocanďáci,“ zmínila příklady Sylva Karfíková a dodala, že některé prezentace jsou zároveň součástí programu na hlavním pódiu, kde sportovci nebo tanečníci vystupují mezi jednotlivými kapelami.

Právě s hudebním programem byl letos spojen nečekaný zádrhel. Kvůli nemoci odřekla vystoupení Helena Vndráčková a bylo nutné rychle najít náhradu. Nakonec se našla v Košicích. Ze Slovenska přijela revivalová skupina The Back Wards, která hraje a zpívá písničky Beatles. Najít na poslední chvíli kvalitní kapelu nebylo jednoduché. „Bylo to těžké. Ve čtyřech lidech jsme za jeden den obvolali na čtyřicet kapel,“ upozornila Sylva Karfíková. V programu pak už stačilo jen časově posunout vystoupení Anny K., která také v Protivíně vystoupila. K dalším lákadlům patřili Kamil Střihavka a The Leaders. Diváky potěšila i ohňová show.

Už v těchto dnech se přitom začínají připravovat slavnosti na příští rok. „Musí se to dělat brzo. V létě přibylo republikově hodně akcí. My tu máme pět až šest kapel za rok. Není pak snadné najít mezi zbývajícími dobrou kapelu. Pár jich už tu bylo i dvakrát,“ naznačuje Sylva Karfíková, že kolotoč příprav různých akcí vlastně nikdy nekončí. Už v zimě, na začátku příštího roku, se mohou Protivínští i další zájemci těšit na ohňostroj, který se pravidelně pořádá na Nový rok. „Je to druhá největší akce ve městě. Dělá se i hodinový koncert,“ říká Sylva Karfíková k programu, na který přijíždějí, stejně jako na městské slavnosti, návštěvníci i ze širokého okolí včetně zájemců třeba z Českých Budějovic.