Hledá se odborník, který umí vyrobit protézu pro čápa. Ano, slyšíte dobře, pro čápa. Pro čápa, který se chytil o letošních Velikonocích do želez u Radomyšle na Strakonicku a jako zázrakem po několika operacích i přežil.

Čáp se chytil do želez, která byla u rybníka nedaleko Radomyšle na Strakonicku nalíčená s největší pravděpodobností na vydru. | Foto: Foto: Záchranná stanice živočichů Makov

Čáp má za sebou dvě operace a další dvě kontroly na specializované veterinární klinice v Kralupech nad Vltavou u paní doktorky Heleny Vaidlové. „Při poslední kontrole byl pahýl nohy dobrý, takže začínáme řešit další krok. Chtěli bychom nechat zkusit vyrobit nějaký 3D model amputované nohy. To by mohlo na delší čas pomoci čápovi v chůzi. Je to ale i krok do budoucna pro další podobně postižené ptáky,“ zmínil Libor Šejna ze Záchranné stanice živočichů Makov.

Na Facebooku žádá v tomto směru podporu veřejnosti. „Pokud víte o nějaké profi firmě ochotné nám ve spolupráci s klinikou pomoci, budeme rádi za sdílení. V dobrém, nehledáme 3D tiskaře, kteří to chtějí jen zkusit, ale profíky, kteří s něčím podobným mají zkušenost a hlavně chuť pomoci. Držte nám a zvláště čápovi palce,“ píše Libor Šejna.

U Radomyšle skončil čáp v železech. Mohly to být i děti, které šly na proutky

Železná past, do které se čáp chytil, byla nastražená na kaji rybníka na okraji Radomyšle. S největší pravděpodobností byla nalíčená na vydru, ale chytl se do ní čáp, který následkem nehody přišel o nohu.

Přispějte orlovi na pořádnou rybu

Dalším pacientem kliniky v Kralupech a obyvatelem stanice v Makově je orel mořský, kterého se podařilo na jaře chytit u Protivína. Měl komplikovanou zlomeninu křídla a bohužel ani dvě operace v Kralupech nedokázaly nakonec pomoci a křídlo muselo být amputováno.

„Zhruba před měsícem jsme ho zkusili dát do expoziční části stanice, zdá se, že si zvyká i na přítomnost lidí. Nejvíc mu samozřejmě vadím já, dobře si pamatuje, jak jsem ho mockrát kvůli léčení chytal,“ zmiňuje Libor Šejna.

Křídlo orla mořského zachránit nedokázali. Život dravce ano, léčí se v Makově

Zatím prý v Makově pro tohoto fešáka dost složitě shání potravu, nechce nic mimo větších ryb a větších kusů masa. V tomto případě může pomoci každý. Přispět, třeba na nákup pořádné ryby pro orla mořského můžete ZDE.