List popisuje, že zvon o váze kolem 180 kilogramů s četnými nápisy a znaky má v budoucnosti vyzvánět v malém městě Norcia v Sibylinských horách 90 kilometrů severovýchodně od Říma. Městečko silně poničilo zemětřesení před třemi roky. „V uplynulých šesti týdnech měli ve zvonařství napilno často až do noci,“ píše deník. „Zvon musel být z plánovaného F2 změněn na D2, aby zvuk zapadl do současného ladění soustavy zvonice. Rozsáhlé strukturální změny ve Vatikánu v poslední době velmi zkomplikovaly komunikaci s organizátorem akce Jürgenem Linderem,“ říká zpráva organizátora akce.

Pasovský deník vysvětluje, že papež se už před rokem radoval z velkorysého daru, ale ještě nebylo jasné, jaký kostel jej má získat. Až před dvěma měsíci přišla zpráva, že má jít do Norcie, domova sv. Benedikta. Klášter St. Benedetto v horách byl nově postaven podle nejnovějších technických standardů proti zemětřesením. „Právě kvůli hrozné události si benediktíni přáli velmi rozsáhlé nápisy na zvonu vztahující se k této katastrofě. To představovalo mnoho dodatečné práce pro zvonařství, protože každé písmeno muselo být pečlivě zformováno ručně z vosku a nesměly v něm být žádné dutiny,“ uvádí PNP.

Na snímku je hliněná forma zvonu.

Digitální Rakousko

Smartphone má 97 procent Rakušanů a surfuje s ním na webu. Telefonuje s ním 82 procent vlastníků, SMS posílá či přijímá 64 procent a fotografuje 61 procent. Následují surfování na webu (54 %), vybavování e-mailové korespondence (47 %) a používání k buzení (40 %). 63 procent obyvatel po telefonu nakupuje, o osm procent víc než loni, napsal Volksblatt. Podle vlastních údajů používá 78 % denně WhatsApp, daleko víc než facebook (38) a Instagram (26). Na sociálních sítích je denně 85 % mladých uživatelů.

Masopustní pokuta

Za to, že o karnevalovém masopustu v Moosbachu vystupoval 24letý muž z Vohenstraußu v Horní Falci jako venkovský policista Eberhofer, stylově v džínsech a zelené policejní bundě této postavy populárního filmového seriálu, byl odsouzen k peněžitému trestu 1800 eur, píše PNP a vysvětluje, že tento vtipálek s originálními výložkami a policejním odznakem narazil při masopustním reji na skutečného policistu a spustilo se řízení. Za „zneužití služebních symbolů“ dostal pokutu. Podal proti tomu odpor a úřední soud ve Weidenu mu v pátek rozhodnutí o vině zopakoval, sankci ale zredukoval na 450 eur.

„V pondělí se ,falešnému´ Eberhoferovi dostalo prominentní podpory – ohlásili se ,pravý´ Eberhofer a jeho kolegové,“ píše PNP. Produkční společnost „kultovní kriminálky“ sdělila na dotaz pasovského listu, že herec Sebastian Bezzel s dalšími chtějí peněžitý trest převzít. „Peníze z dárcovské akce obviněného na facebooku tak může ,delikvent´ smysluplněji investovat - skoro 200 eury má vynaložit na slavnost pojedení sekané. V ideálním případě se zastaví na houstičku také pravý Eberhofer,“ končí list.

Na snímku z archivu Constantin Filmu jsou Sebastian Bezzel jako Franz Eberhofer vlevo a jeho kolega Simon Schwarz jako Rudi Birkenberger.

Vzpomínají

Politici z Horních Rakous a z jižních Čech 11. prosince 1989 prostříhli ostnatý drát na rakousko-československé hranici u Wullowitzu – skončila desetiletí studené války, píší OÖN. Obce Leopoldschlag, Windhaag/Freistadt, Sandl a Rainbach si tyto historické události připomínají výstavami, školními projekty a slavnostmi setkání.

Na obecním úřadě v Leopoldschlagu je do 31. října otevřena výstava „Sjednocená Evropa – 30 let sametové revoluce“. Přístupná je od pondělí do pátku 8-12 hodin, v úterý navíc 14-17, v sobotu a v neděli 14-17, vstup je volný. V Sandlu oslaví 28. září 30 let pádu železné opony, 30 let muzea malby na sklo a 20 let zdejšího místa setkávání – budíček s muzikou bude v 10.30, slavnostní akt začne ve 14 hodin. V Green Belt Centru začne 25. října v 15 hodin výstava „Řekni mi, jaké to bylo“ z interview s pamětníky. V Rainbachu bude na přechodu Hörschlag 26. října slavnost setkání organizovaná obcemi Oberhaid a Rainbach.

Na snímku jsou starostové zúčastněných obcí na někdejší železné hranici s generálním vikářem budějovické diecéze Davidem Henzlem.