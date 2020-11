Podle Jany Ambrožové, zástupkyně ředitele Zoo Dvorec, zoologická zahrada nedostala žádnou finanční kompenzaci za to, že je uzavřená. „Zoologické zahrady jsou vládou hozené přes plot. Dostali jsme jen to, co dostáváme každý rok. Tedy příspěvky na ohrožené druhy zvířat. Příspěvek jsme dostali na jaře, ale nic víc,“ vysvětlila Jana Ambrožová s tím, že se jedná o částku z Ministerstva životního prostředí ČR. Zoo Dvorec je za říjen, kdy byla uzavřena, zhruba 300 tisíc korun v mínusu. „V listopadu máme za běžného provozu otevřeno o víkendech a svátcích. Připravujeme programy pro děti ze škol, teď o ně také přijdeme,“ poukázala na další finanční ztráty.

Pokud bude Zoo Dvorec uzavřená do konce roku, její ztráty budou okolo půl milionu. „Čekali jsme, že přijde omezení, ale omezení například v tom, že nebudeme moci pouštět lidi do pavilonů, nebo, že budeme limitováni počtem návštěvníků. Ale to, že nás zcela uzavřou, to byla podpásovka,“ zlobila se Jana Ambrožová. Finanční prostředky, které Zoo Dvorec dostává od státu na přidělené druhy zvířat běžně čerpá v druhé polovině roku. „Jsme odříznutí od všech příjmů. Spíše nás nyní drží adoptivní rodiče. Lidé si mohou na webu zoo vybrat, zda budou patrony nebo adoptivními rodiči a podpořit nás. To, co potřebujeme nakoupit pro zvířata je uvedené na webu. Samozřejmě speciální granule pro zvířata a maso, které prochází veterinární kontrolou, to lidé kupovat nemohou,“ vysvětlila Jana Ambrožová. Jablek už mají v těchto dnech dostatek. „Problém s masem nemáme, dodavatele máme. Obavu máme v případě ovoce a zeleniny. Sám dodavatel, který zásobuje školy a restaurace, má nyní problém třeba s tím, přivézt některé druhy. Skladba ovoce a zeleniny musí být pestrá,“ zdůrazňuje Jana Ambrožová.

Šelmám můžete přinést do zoo míč pro psa, pitbula. „Chvilku si s ním hrají, je to pro ně něco jako kořist,“ říká. Medvědům se budou hodit šišky, nebo například surikaty uvítají duté špalky.