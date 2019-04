Pracovnice Carmen Wieserová ji zahlédla v hromadě mosazi a odnesla ji řediteli Guntheru Panowitzovi. Ten zapátral na internetu a zjistil, že v onom roce byl mistrem Rapid s velikány jako Ernstem Happelem, Gerhardem Hanappim, Walterem Zemanem a Alfredem Körnerem. Poslal mail kustodovi klubu Laurinu Rosenbergovi, že jeho spolupracovnice našla možná něco zajímavého pro jejich klubové muzeum, a ten bleskově odpověděl. V jejich pamětním místě měli dosud ze zmíněného mistrovství jen jedinou trofej, a to medaili, kterou pověsili na krk Ernstu Happelovi a ten ji věnoval klubu. Ostatní zmizely.

Komu patřila ta z Kematenu, není známo. Stopa se ztratila ve spalovně odpadu ve Vídni-Pfaffenau – z té odebírá Metran šrot, který zůstane v popelu. „Spálený flíček na medaili potvrzuje, že prošla žárem pece. V ,Rapideu´ teď bude mít čestné místo,“ uzavírá list.

Prvních 25 mrtvých

Od začátku roku zahynulo na hornorakouských silnicích už 25 lidí, jen v tomto týdnu šest, napsaly OÖN. Loni jich ve stejném období bylo čtrnáct, předloni šestnáct. Čísla jsou v protikladu s celostátní statistikou – v celém Rakousku bylo letos 83 obětí dopravního provozu, o šest méně než v minulém roce. Víc než letos jich bylo v Horních Rakousích naposledy v roce 2011, a to 27.

Velký pátek netáhl

Hornorakouští pracující se otočili zády ke spornému politickému řešení volna o Velkém pátku, napsaly OÖN. Letos měli poprvé možnost vzít si „osobní svátek“ - jak náš web informoval, zaměstnanci mohou o jednom dnu dovolené sami rozhodnout, kdy si jej chtějí vybrat, třeba i proti vůli zaměstnavatele. Novinku ale v premiéře vzali sotva v potaz.

Ve Voestalpine Stahl v Linci, kde pracuje skoro 12 000 lidí, se na volno v pátek přeptalo podle personálního šéfa Gerharda Pommera pár lidí, „tak pod hranicí rozpoznatelnosti“, a nevzal si je žádný. O volno si neříkali ani v evangelických oblastech země – ze 130 lidí firmy Joka ve Schwanenstadtu například ani jeden. Stejně tomu bylo i u výrobce nábytku Sedda ve Wallernu, který zaměstnává 200 lidí. V zemské správě Horních Rakous, kde mají na 10 000 pracovníků, si osobní dovolenou v pátek vzalo dvanáct zaměstnanců. „Do roku 2011 ve správě platilo, že volno na Velký pátek má každý,“ uzavírá list.

Pavouci a vajíčka

Ze zajímavých velikonočních akcí u bavorských sousedů zmiňme výstavu 500 exemplářů obřích pavouků a dalšího hmyzu v neděli 21. dubna od 10 do 18 hodin v Kolpinghausu v Deggendorfu a Velkou slavnost šlágrů s Klubbbem3 (Florian Silbereisen, Jan Smit, Christoff de Bolle), Matthiasem Reimem, Michelle, "voXXclubem" a Eloy de Jongem ve středu 24. dubna od 19.30 v "Donau-Areně" v Řeznu. Velké hledání vajíček, prý nejspíš největší v Dolním Bavorsku, bude 21. a 22. dubna v Pullman City v Egingu am See, kde kovbojové zábavního centra uschovali pro děti stovky kusů (www.pullmancity.de). Ve Zwieselu bude stejná akce v sobotu a v neděli, a ta má být zase prý největší v Bavorském lese – na území města bude uschováno 4000 označených vajíček, která mohou hledat po oba dny děti do 12 let.