Český Krumlov – Medvěd Vok se dožil úctyhodného věku. Jeho čas se naplnil v neděli. Po jedenatřiceti letech se pečovatel Jan „Míša" Černý rozloučil s medvědem Vokem, svým kamarádem a medvědím pánem hradu Český Krumlov. Medvědi a jiná velká a těžká zvířata ve stáří trpí bolestmi kloubů. To se nevyhnulo ani Vokovi.

Mevěd Vok se dožil úctyhodného věku | Foto: Foto: Deník

„Nejdřív pořád seděl, ale zhoršovalo se to a uplynulé tři neděle už jen ležel na boku," řekl medvědář, který se o Voka do poslední chvíle staral. „Chodil jsem ho krmit a trápili jsme se oba," těžce popisuje Jan „Míša" Černý medvědovy poslední dny. Trápila se i medvědice Kateřina, která u Voka stále ležela. Muselo padnout nějaké rozhodnutí a proto se Jan Černý spojil s kolegy z plzeňské zoo, kteří se na medvědy specializují. „Přikročit k jeho uspání bylo neuvěřitelně těžké," svěřil se Jan „Míša" Černý. „To si dokáže představit jen málokdo. Ale ve své podstatě to byla pomoc kamarádovi. I když strašně těžká. Nyní je hlavně potřeba postarat se o Kateřinu. Dostává od nás to nejlepší, co může dostat," říká. Kateřina je stejně stará, jako byl Vok a i ona musí brát léky na regenerování kloubů a chrupavek. V medvědím příkopě osiřela a snaží se s tím vyrovnávat. Podle „Míši" se ale cítí lépe, než když měla ležícího Voka u sebe. „Před tím to nesla daleko hůř. Teď se s tím může vyrovnat a myslím, že jí to pomalu jde. Nyní se již alespoň vykoupala v jezírku," říká medvědář s tím, že je třeba dívat se dopředu. Je potřeba se postarat o medvědici a začít přemýšlet nad novými medvíďaty. „Teď potřebujeme podporu a hlavně neztratit sílu tlačit to dál," uzavřel.