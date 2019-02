Českobudějovicko – Zhruba o tři týdny dříve skončili letos zemědělci na Českobudějovicku se žněmi. A přes sucho jsou celkem spokojeni i s výnosy. Podobná je situace v celých jižních Čechách.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

V Zemědělské společnosti Dubné letos měli poslední obiloviny pod střechou 31. července. Tak brzký konec žní předseda představenstva Jiří Spěváček nepamatuje. Sklizeň byla o něco lepší než průměrná. Výjimkou byla jen řepka, protože část porostů postihly podzimní přívalové deště. „Ve druhé polovině loňského srpna spadlo během několika dnů dvě stě milimetrů srážek, porosty pak hůř vzcházely,“ připomíná Jiří Spěváček a doplňuje, že celý rok tím byly řepky poznamenané.



Výnosy řepky se tak pohybovaly v ZS Dubné od 4,7 tuny z hektaru po 2,2 tuny, celkově ale byly průměrné. U pšenice to bylo pět až sedm tun a u ječmenů kolem pěti tun z hektaru, což je lepší průměr.



„Všechno jsme skončili 26. července,“ říká ke sklizni obilovin v ZOD Olešník agronom Petr Šesták. „Na to, jak bylo sucho, to nedopadlo tak špatně,“ hodnotí agronom letošní výsledky v Olešníku. Řepka 3,5 tuny, pšenice 5,4 a jarní ječmen 4,3 tuny z hektaru patří k průměrným výnosům.



OTAVY? PROBLÉM

Problémem, podobně jako jinde, jsou hlavně otavy. První letošní seče pícnin ještě byly dobré. Teď je situace mnohem horší. „Otavy na loukách, to se úplně ztrácí. Teď v téhle fázi, po vlně veder je výnos čtvrtinový,“ říká Petr Šesták.



Přesto podle něj s objemnou pící pro dobytek ani s „potravou“ pro bioplynovou stanici nebudou mít v Olešníku potíže. Bude jim stačit.



NADPRŮMĚRNÁ PŠENICE

Jako průměrný hodnotí rok i na farmě Čihovice u Týna nad Vltavou, i tady skončili s předstihem. „Jsme rádi, co jsme sklidili. Letošní rok můžeme brát jako ty, kdy jsme skončili líp,“ říká za farmu Jiří Netík. Pšenice dokonce dopadla nadprůměrně. „Šla přes 6,8 tuny z hektaru. Nahodilými dešti, které přišly v pravý čas, když byla připravena k dozrávání, se to spravilo.U pšenice se to zrovna povedlo, je to hodně pěkné,“ chválí výnos Jiří Netík.



Řepky daly od 3,5 do 3,6, ale i 4 tuny z hektaru. Povedlo se i kukuřičné semínko. „Hořčice byla poslední,“ vrací se zemědělec z Čihovic k finále žní. Hořčice byla zasetá na 20 hektarech, používá se jako meziplodina, aby se více prostřídaly pěstované porosty. Výnos byl 1,3 tuny z hektaru, což znamená spokojenost. Semínko je zčásti určené na prodej jako osivo a zčásti k vlastnímu zpracování. „Pět metráků bychom chtěli zpracovat sami na farmářskou hořcici,“ říká Jiří Netík.



Možná už tento týden se v Čihovicích pustí do silážní kukuřice, také mnohem dříve než jindy.

Kukuřice v srpnuSe sklizní kukuřice se obvykle začíná až počátkem září nebo v jeho první polovině. Letos počasí podle všeho urychlí nejen zrání obilovin, ale také kukuřice. Kombajny by do ní mohly vjet možná už tento nebo příští týden.