Neměl by dopadat jen na motocykly s alternativním pohonem, například elektrický, a tedy tišší. Návrh vyvolal očekávanou protireakci a petici proti omezení podepsalo brzy 50 000 lidí potřebných k vynucení slyšení na odpovědných místech, tedy v petičním výboru Bundestagu, na vládě atd. Do 22. května bylo podpisů už více než 83 000.

Podle představ Spolkové rady, tedy komory zemí, by pro nové motocykly měla platit hranice hlučnosti 80 decibelů, tedy zhruba o síle zvuku projíždějícího náklaďáku nebo sekačky trávy. Při výrazných překročeních hluku by měla mít policie právo na místě motorku odstavit, ale to může už teď například v případě biků s nedovolenými výfuky. Zcela zakázán má být tzv. sounddesign, kterým si řidič může nastavovat zvukovou kulisu jízdy, a tvrději trestány mají být autonomní úpravy, tzv. tuning.

Spolkový svaz motocyklistů (BVDM) vidí hluk rovněž jako problém, ale požaduje posouzení všech motorových vozidel. Jednostranné zaměření se na motorkáře je jejich zřetelnou diskriminací, řekl předseda svazu Michael Lenzen. Je nespravedlivé „řezat hlavy“ více než čtyřem milionům motorkářů kvůli závadnému jednání malé menšiny.

Židé vadí?

V Rakousku opět stoupl počet antisemitských vystoupení – loni jich policie zaznamenala 550, během dvou let o 9,5 procenta víc a nárůst na dvojnásobek za pět roků, píše Volksblatt. Ve Vídni šlo ve 43 procentech o „závadné chování“ (například urážky) a ve 38 procentech o písemné útoky. Ve 14 % byla poškozena cizí věc, například posprejováním, osmnáctkrát bylo vyhrožováno, jednou došlo ke zdokumentovanému fyzickému napadení. „Ideologicky jsou případy často těžko zařaditelné,“ uvádí list. „226krát nebylo možné odvodit žádný politický postoj. Většinou šlo o pravicově extremistické projevy (268 případů). 31 událostí mělo islámské pozadí.“

Podle generálního sekretáře Židovské kulturní obce ve Vídni Benjamina Nägeleho protižidovské atmosféře napomohla i koronakrize, která oživila například antisemitské mýty o „travičích studní“. Proti Židům se obrací i některé „protikoronové“ demonstrace. Přesto Nägele vidí situaci v Rakousku „naštěstí o něco stabilnější“ než v Německu, ale stojíme prý na začátku a například postupující finanční krize by mohla pnutí přiostřit.

Národní park oslavy odložil

Národní park Bavorský les měl letos oslavit 50 let trvání desítkami akcí, ale koronová pandémie mu udělala škrt přes rozpočet. Do poloviny července plánované termíny byly zrušeny a nyní je jisté, že odpadnou i všechny další, také slavnost regionů chystaná na začátek srpna do centra Falkenstein u Ludwigsthalu a šest dní otevřených vrat zařízení parku. Bez náhrady odpadla řada narozeninových prohlídek. Ostatní program bude posunut na příští rok. Od 30. května ale začne v parku provádění návštěvníků, byť v omezeném rozsahu, píše PNP.