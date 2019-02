Jazz Anna Kurzová sice zas až tak moc nemusí, ale saxofonu propadla najisto. Kvůli němu dokonce opustila gymnázium a přešla na českobudějovickou konzervatoř.

Jak sama říká, hrát na něj chtěla už od páté třídy. „Tehdy jsem na jednom koncertě viděla hrát na saxofon jednu holku. To mě zaujalo, protože do té doby jsem viděla na saxofon hrát jen chlapi. A tak jsem doma prosila tak dlouho, až jsem ve 13 nebo 14 začala hrát,“ vyprávěla Anna Kurzová, jak se dostala k saxofonu. V tom je navíc tak dobrá, že po několika málo letech vyměnila gymnázium za konzervatoř.



„Člověk asi musí mít nějaké nadání, ale je to také o tom, kolik je tomu člověk ochoten věnovat času.



Žádný učený z nebe nespadl,“ řekla studentka, která denně cvičí v průměru čtyři hodiny.



Jak ale říká, jestli bude ve studiu hry na saxofon pokračovat i po maturitě, to se teprve uvidí. „V Čechách je na akademii jen výuka jazzu, a to nechci, tak buď zkusím studium v zahraničí, když se poštěstí a budou finance, anebo bych zkusila studium hudební teorie, ta mě také zajímá,“ prozradila své plány saxofonistka, jejímž velkým vzorem je její učitelka Kateřina Pavlíková.