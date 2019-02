Strakonice - Studenti 3. ročníku oboru zdravotnický záchranář z Jihočeské univerzity složili 14. března praktickou zkoušku z válečné chirurgie pod palbou v bitevní vřavě, kterou jim připravili příslušníci 25. protiletadlové raketové brigády ve Strakonicích.

Jednosemestrální kurz vyučuje praporčík Jaroslav Duchoň, člen protiletadlové brigády: "Smyslem kurzu je seznámit studenty s problematikou pomoci v bojových podmínkách . Dokázat správně zhodnotit stav trauma pacienta a jeho zabezpečení, zajistit průchodnost dýchacích cest, provést terapii hrudních traumat nebo dokázat správně třídit raněné podle závažnosti," vysvětluje Duchoň. Studenti si mohli vyzkoušet práci vojenských zdravotníků v taktickém prostředí a pod vlivem faktorů, se kterými se pravděpodobně v civilní praie během své budoucí profese nesetkají. "Tušili jsme, že to bude náročné, ale i tak jsem byla velmi překvapená jak rychle síly ubývají. Počáteční transport z rokle, kdy jsme skoro lezli po čtyřech ještě šel, ale běh s nosítky v lehkém předklonu je extrémě vysilující. Do toho je nutné stále kontrolovat stav raněného, komunikovat s ním a mezi sebou, sledovat pokyny týkající se celé jednotky a tak dále. Je toho hodně a myslím, že je to velmi cenná zkušenost," shrnula pocity ze závěrečné zkoušky studentka Ivana Shybalová.