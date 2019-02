České Budějovice – V Jihočeském kraji si ve čtvrtek převzalo vysvědčení celkem 56 968 žáků základních škol a 25 914 studentů středních škol.

Výsledek půlročního snažení, ale také ukazatel toho, v čem se třeba do konce školního roku ještě zlepšit. I tak se dá brát pololetní vysvědčení. To ve čtvrtek v Jihočeském kraji přebíralo z rukou svých třídních učitelů přes 56 tisíc žáků základních škol. V pátek tak mají děti pololetní prázdniny.



BUDOU SAMÉ JEDNIČKY?

Jinak tomu nebylo ani na Základní škole Nerudova v Českých Budějovicích. Tady na vysvědčení čekali i David, Markéta a Stáňa ze VII. D. Já budu mít samé jedničky,“ věřila si blondýnka jménem Markétka. „Já budu mít asi pět dvojek, myslím, že budou z matematiky, přírodopisu a zeměpisu,“ předjímala ještě před okamžikem pravdy Stáňa. „To já budu mít asi i nějakou trojku,“ dodal jejich spolužák David.

JAZYKY I SPORT

Jako tragédii to ale nebere. „Podle mě je to zasloužené,“ přiznává. Svých slabin je si vědoma i Stáňa. „Nejde mi zeměpis, nemám moc pamatováka na čísla,“ prozrazovala sympatická tmavovláska, která má ze všech předmětů nejraději angličtinu a sportovky. „Já mám rád fyziku,“ prozrazuje David. „Mě zase nejvíce baví angličtina s češtinou,“ dodává Markéta, nejmenší z trojice žáků, která by chtěla jít po základní škole na gymnázium.



UČÍ SE

A co na snažení své třídy říká jejich třídní učitelka Iveta Vidová. „Třída je to velmi hodná a snaživá. Půlka má vyznamenání, jedničky, dvojky. Druhá půlka má dvojky, trojky, máme ale i nějaké pětky,“ vysvětlovala Iveta Vidová, která ve své třídě zároveň vyučuje český jazyk. „Čeština jim jde, je vidět, že se učí,“ doplnila.

HURÁ, PRÁZDNINY

Jaká bude za jejich snažení odměna? „My půjdeme s rodiči asi na večeři,“ nastínila 13letá Markéta. Nejen pro ni, ale také žáky a studenty z Českokrumlovska pondělkem navíc začínají týdenní jarní prázdniny. „Navštívíme asi nějakou historickou památku,“ prozrazovala, co ji čeká. To David se dle svých slov chystá zajít o prázdninách do kina. „Také pojedu za babičkou,“ zmínil. „Chtěly jsme jet se sestrou na výlet do Prahy a také určitě pojedeme na lyže,“ uzavřela povídání Stáňa.