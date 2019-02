Každých šest minut a šestnáct sekund vyjížděli v loňském roce jihočeští záchranáři do některého koutu našeho regionu za případným pacientem. V celkovém součtu to bylo 230 výjezdů denně, měsíčně necelých sedm tisíc. V celkovém součtu to v loňském roce bylo 83 778 výjezdů.



Marek Slabý, ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, uvedl, že co se týče personálního obsazení, je v jihočeské zdravotnické záchranné službě celkem 500 lékařů, záchranářů a řidičů sanitních vozidel. Ti mají k dispozici 80 vozidel. „Raritou ve vozovém parku je bezesporu Range Rover. Ten je dokonce z roku 1976,“ uvedl Marek Slabý.



Pokud jde o důvody výjezdů, nejčastěji v loni jihočeští zdravotníci mířili k pacientům s cévní mozkovou příhodou, a to 2687krát. V dalších 2 252 případech šlo o pacienty s akutním infarkt᠆em myokardu, 1 531 výjezdů bylo k dopravním nehodám, v 365 případech museli záchranáři přistoupit k resuscitaci.



Co se týče výjezdových základen, těch máme v kraji celkem 31. Výjezdových skupin 55. „Dojezd posádek splňuje zákonné normy, k 90 procentům pacientů máme dojezd zhruba 15 minut,“ odpovídal ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje na otázku, zdali se daří dostat ke všem pacientům včas.



Svůj podíl na tom má poslední otevřená výjezdová základna. Ta se nachází ve Lhenicích a slavnostně otevřená byla v roce 2016. „V květnu letošního roku plánujeme společně se statutárním městem České Budějovice otevřít novou základnu na Bezdrevské ulici v Českých Budějovicích,“ přibližoval Marek Slabý plány a pokračoval: „Koncem roku 2020 bychom měli pravděpodobně otevírat výjezdovou základnu ve Veselí nad Lužnicí.“