SEDM červených figurín žen v životní velikosti, na nichž jsou dokumentovány jejich tragické příběhy, má připomínat sedm obětí domácího násilí v Rakousku v posledních deseti letech. Výstava "Silent Witnesses" v projektu EU je otevřena do 14. listopadu denně od 8 do 13 h v aule zemského ředitelství policie v Linci. Foto: Deník/repro

Výstava proti domácímu násilí. | Foto: Deník/repro

Opeřencům ubývá životní prostor

Ptačí populace v Evropě podle britského vědeckého magazínu "Ecology Letters" poklesla za uplynulých 30 let o pětinu, tedy o 421 milionů kusů, píše linecký deník OÖN. Jde hlavně o populární vrabce, špačky, skřivánky a koroptve. Na konto 36 druhů jde 90 procent ztrát. Studie hodnotila data o 144 ptačích druzích z 25 zemí. Stavy poklesly drasticky také u sousedů v Horních Rakousích, kde je doma odhadem milion opeřenců 365 druhů. Podle biologa Stefana Weigla v této zemi zmizelo za 20 let 90 procent lučního ptactva. Jeho životní prostor, jemuž se přizpůsobovali v 18. a 19. století, poškodila intenzifikace zemědělství, hnojení a seče, ale také výstavba komunikací a sídlišť a proměny klimatu. Asi 50 milionů ptáků v Rakousku ročně zahubí kočky.

Během 40 let se v Horních Rakousích zmenšil na polovinu počet zde sídlících tažných ptáků, což bývá dáváno do souvislosti s rozšiřováním Sahary. Na druhé straně rostou stavy například kosů a červenek.

Utrácejí u sousedů

Odliv kupní síly Hornorakušanů do sousedních oblastí v posledních deseti letech zesílil, ukázala studie zemské Zaměstnanecké komory. Výjimkou jsou jen Dolní Rakousy, jejichž občané nakupovali v Horních Rakousích ročně za 95 milionů eur, ale opačně odešlo jen 42 milionů. Bilance se všemi ostatními sousedy je negativní, jen ještě s Českou republikou je pozitivní – o 22,6 milionu eur, píší OÖN.

Do Dolního Bavorska „odteklo" z Horních Rakous 77,8 milionu eur, Salcburk „odsál" 102 miliony eur (a dalších 30 000 metrů prodejní plochy chystá). Celkovou bilanci našich sousedů ale vylepšuje turistika, takže Horní Rakusy mají se sousedy roční saldo 250 milionů eur. 87 procent prostředků nicméně Hornorakušané vydávají v obchodech své země – maloobchod má ročně obrat 7,9 miliardy eur.

Přeshraničně spolu?

Turistický svaz Mühlviertel Kernland a lodni doprava Lipno Line připravují společnou reklamní kampaň a nové výletní nabídky, které od léta příštího roku mají prodloužit pobyty turistů v regionu. „Oblast Lipna má kolem 3500 lůžek, která jsou od června do září prakticky vyprodána. To je velká šance pro nás tady taky si ,spoluzamlsat," říká ředitel Kernlandu Karl Steinbeiß.

Vedle dosavadních nabídek přeshraničních spojení má zahájit nový spoj Freistadt-Lipno a zpět k poznávání kulturních nabídek a regionálních zvláštností při zastávkách linky také ve Waldburgu, Kefermarktu se zámkem Weinberg či v Hirschbachu s bylinkářským trhem a muzeem selského nábytku. V Čechách bude středem lipenská nádrž s kombinací výletů lodí a na kolech a zastávky jako cesta korunami stromů. „Sportovně založení mohou tyto trasy zvládnout i na kolech," dodávají OÖN.

Projel se

Salcburská policie zastavila 45letého řidiče hornorakouské firmy, který 28 dnů za sebou odpočíval maximálně jednu až tři hodiny za den a noc, píší OÖN. Jako důvod uvedl „časový tlak". V kabině měl vypínač, kterým mohl přerušit přívod elektřiny k tachografu. Ten tak evidoval dobu fiktivních odpočinků. Řidič byl obviněn, ale vyšetřování policie míří k jeho zaměstnavateli z okresu Steyr venkov.

Biozahrádky ve městě?

V roce 1987 byl Christian Stadler (46) se svým statkem v Hofkirchenu u St. Florianu jedním z těch, kteří produkovali pro supermarkety výhradně biopotraviny. Ohlas byl podle něho obrovský, během dvaceti let stoupl odbyt z 200 na více než 3000 tun zeleniny, uvádějí OÖN.

Nyní má Stadler nový projekt. Rád by lidi ve městech přivedl na chuť nejen ke konzumaci takových plodin, ale i k jejich produkci, píše list. Uprostřed měst si pronajal volné zelené plochy, které jeho pracovníci obdělají a on pak na nich bude pronajímat parcely zájemcům o pěstování zeleniny. „Každý se tak může stát biozemědělcem. Na šedesáti metrech vyroste za rok kolem 150 kilogramů zeleniny. Nájem takové parcely přijde u Stadlera na 18,90 eura za měsíc," popisuje list. Ošetření rostlin je věci nájemců, biohnojiva a nářadí jim pronajímatel poskytne zdarma. Na jaře příštího roku má v Linci a ve Welsu vzniknout prvních deset polí. O nájem na nich by se mohlo ucházet až tisíc zájemců. (www.morgentaugaerten.at)

Pasov plný cizinců

Vysoký počet zásahů policie proti ilegálně přicestovalým osobám v Dolním Bavorsku neklesá. Jen za říjen zadržela v Pasově více než 700 lidí z 28 zemí, píše deník PNP. Nejvíc bylo Syřanů a Afghánců. Ani v listopadu tomu není jinak. Jen v sobotu bylo zjištěno 34 ilegálů – 13 ze Sýrie, 12 z Afghánistánu, šest z Kosova a tři z Iráku. Mezi nimi byli i tři bez doprovodu cestující nezletilí.