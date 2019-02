České Budějovice – Tři sestry se budou „štěkat“ Na Půdě. Na studiové scéně Jihočeského divadla v pátek v předpremiéře uvedli novinku činohry v režii Jany Kališové, adaptaci románu Petry Soukupové Pod sněhem.

ZNÁMÁ TRAUMATA

„Odehrává se to jedné zimní soboty, kdy tři sestry nasedají do auta, aby dojely na tatínkovy narozeniny. Sestry mají různá traumata z dětství, křivdy, vzpomínky, už v tom autě dochází ke kolizím. A pak jsou překvapeny, že doma u rodičů je taky nečeká nic příjemného,“ přibližuje Jana Kališová titul, který je sondou do vztahů dětí mezi sebou, i s rodiči. „Celé je to naprosto nesentimentální, věcné, kruté, zároveň je tam spousta humoru, ale někdyi citlivosti,“ myslí si režisérka. S kolegyněmi se prý shodly, že situace a pocity žen znají.



Prostor tentokrát dostane Natália Drabiščáková, pro niž je to první velká role v JD. Na pódiu bude „bojovat“ se svými sourozenci jako mateřská Blanka, pro kterou je rodina nade vše, na rozdíl od sester. „Nejsem matka, dostávala jsem tedy od kolegyň rady, jak na ty kvočenské věci, snad se mi to podaří,“ říká.



Kromě známých tváří Teresy Branny a Daniely Bambasové se seznámíte i s hostujícími nováčky Dušanem Sitkem a Danielou Šiškovou, již možná uvidíte prý častěji.



400 STRAN NA PÓDIU

Převést čtyřsetstránkový román do divadelní podoby bylo podle Jany Kališové velice složité. Děti se nakonec budou v tragikomedii vyskytovat pouze v pozadí, vnitřní monology a myšlenky však chybět nesmí.

„Kdo z týmu neznal knihu, stejně příběh pochopil a nic mu nechybělo,“ chválí si režisérka dramatizaci Davida Košťáka.

Scéna inspirovaná dílem Adrieny Šimotové prý bude neutrální a abstraktní. „Znázorňuje krajinu zledovatělou tak, jako jsou zamrzlé vztahy mezi nimi,“ vysvětluje Jana Kališová.

Pod sněhem

- na motivy stejnojmenného románu Petry Soukupové

- režie Jana Kališová, dramaturgie Olga Šubrtová, dramatizace David Košťák

- hrají Teresa Branna, Natália Drabiščáková, Daniela Šišková, Daniela Bambasová, Dušan Sitek, Tomáš Kobr

- předpremiéra 18. ledna, premiéra 19. ledna v 19.30 h