Český výtvarník, karikaturista a ilustrátor, který dlouhodobě spolupracoval s časopisem Dikobraz, by letos oslavil 80. narozeniny. K výročí mu českobudějovická Galerie Hrozen přichystala výstavu. Vždyť výtvarník, ačkoliv se narodil v Praze, celý život trávil na jihu Čech v krajském metropoli.

Jaroslav Kerles jako humorista a autor zhruba tisícovky kreslených vtipů, které se stávaly součástí „zlatého fondu“ české karikatury, také ilustroval desítky knih pro děti a dospělé. Jeho práce viděla veřejnost na výstavách doma i v zahraničí.

Na expozici Jaroslav Kerles: Kreslené vtipy v Galerii Hrozen, již vede umělec Václav Johanus, uvidíte průřez jeho celoživotní tvorbou. „Vybrali jsme i ty první kresby, obrázky z Dikobrazů, reklamní věci i kalendáře,“ nastiňuje Václav Johanus. Nebudou chybět ani ukázky knižní tvorby v podobě vystavených obálek. „Výstava je opravdu našlapaná,“ láká Václav Johanus a dodává: „Chtěli jsme, aby tam toho bylo co nejvíc.“

Výstavu můžete vidět až do 11. června. Otevřeno je od úterý do pátku od 10 do 17 hodin. V sobotu lze přijít od 10 do 12 hodin.

Jaroslav Kerles (3. 11. 1939, Praha – 8. 3. 2014, České Budějovice) byl český výtvarník, karikaturista a ilustrátor, dlouholetý spolupracovník humoristického časopisu Dikobraz a jihočeský patriot. Bydlel v Českých Budějovicích, s manželkou Věrou, se kterou prožil 53 let, měl tři děti.



Po maturitě na českobudějovické stavební průmyslovce pracoval nejprve jako konstruktér v podniku Hydroprojekt, později jako propagační výtvarník pro Českou pojišťovnu a Klenoty.



V roce 1970 se Jaroslav Kerles rozhodl jít na „volnou nohu“ a začal pravidelně přispívat do Dikobrazu, kde se svým nezaměnitelným stylem brzy vyprofiloval mezi nejznámější české karikaturisty své doby. Proslulé se staly nejen jeho typické postavičky s „kyprými tvary a velkými nosy“, ale také volba témat, souvisejících s jižními Čechami. Mezi jeho nejznámější díla patří například ilustrace ke knihám Roberta Fulghuma, Daniely Fischerové či Roberta Šmejkala, velkou popularitu si získala i dětská literatura a leporela s jeho obrázky.



Méně známá je volná tvorba Jaroslava Kerlese, zejména kvůli tomu, že své olejové malby nikde nevystavoval.



Po sametové revoluci v roce 1989 se Jaroslav Kerles věnoval i propagační tvorbě, mimo jiné je autorem známé postavičky „kapra Jakuba“, jednoho z turistických symbolů jižních Čech, pro Českou televizi vytvořil dětský Večerníček „Pan Hú“. Vystavoval na řadě výstav doma i v cizině. Obrázková kniha z roku 1991 „Jak vtipy přicházejí na svět“, v níž popsal, odkud bere inspiraci ke své tvorbě, se stala bestsellerem. O pět let později si splnil sen a spolu se svým synem Petrem vydal knihu „Legrace v pohádce“, v níž své obrázky doplnil i vlastními básničkami.

K 80. narozeninám Jaroslava Kerlese zároveň vznikl web „www.jaroslavkerles.cz“, kde návštěvníci najdou tvorbu známého jihočeského výtvarníka i v elektronické podobě.





Chybí mi jako kamarád a kreslíř



S Jardou Kerlesem jsem se seznámil někdy kolem roku 1969. Začali jsme se potkávat jako kreslíři na stránkách nejdříve Jihočeské pravdy a později v Dikobrazu. Jarda si v krátké době vytvořil osobitou lidovou figurku, která zaujala, a velký okruh diváků ji přijal za svou. Znal jsem ho především jako vtipného, oblíbeného společníka a současně jako skromného tvůrce.



Mám s ním řadu dobrých vzpomínek – jak z běžného života, tak z pracovních setkání karikaturistů v Jihočeských papírnách ve Větřní u Českého Krumlova. Nyní, když jsem upravoval pro výstavu v Galerii Hrozen tiskoviny a měl jsem jeho práce poskládané na stole, vracel jsem se v čase… Jarda chybí jako kamarád i jako kreslíř.



Jaroslav Kerles je další vystavující kreslíř-humorista v Galerii Hrozen – představili se tu například Born, Barták, Jiránek, Renčín, Slíva, Holý, Johanus, Pálka, Matuška, Hrubý a další karikaturisté. Vedle prezentace tvorby předních grafiků, ilustrátorů, grafických designérů a karikaturistů od šedesátých let po současnost věnuje galerie každoročně prostor také významným jihočeským autorům, osobnostem, jejichž tvorba přesáhla hranice nejenom regionu. Připravovaná výstava Jaroslava Kerlese k nedožitým 80. narozeninám, která bude zahájena 21. května od 17 h, je toho jasným důkazem, zve majitel Galerie Hrozen Václav Johanus.



Václav Johanus

Tátovi k osmdesátinám



Když má syn hodnotit práci svého otce, nemusí to být úplně objektivní posouzení. Jednu věc ale mohu potvrdit zcela jednoznačně. Můj táta patří k těm výtvarníkům, jejichž tvorba bytostně souvisí s jejich způsobem života a také životní filozofií.



Měl rád přírodu, čundry, svou rodinu i partu kamarádů. Sám přiznával, že typicky kerlesovské postavičky a osobitý humor vycházejí z jeho častých pěších či cyklistických výletů po jižních Čechách, při nichž si nikdy nezapomněl vzít skicák a tužku. Přes nástup různých módních trendů, spojených třeba s větší vulgarizací karikatury, táta svůj nezaměnitelný, „lidský“ styl humoru až do konce života neopustil. Na nic si nehrál. Tak jak žil, tak také kreslil a maloval.



K tátovým nedožitým osmdesátinám jsme s rodinou a partnery letos připravili dvě výstavy, z nichž jedna začíná v úterý v českobudějovické Galerii Hrozen, druhá pak pod patronací Alšovy jihočeské galerie 6. prosince v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni. Srdečně vás na ně zvu. Až si budete prohlížet obrázky a karikatury Jaroslava Kerlese, budete si číst zároveň knihu o mém tátovi. Moc si přeji, aby se Vám to čtení líbilo.



Marek Kerles, starší syn Jaroslava Kerlese