Jižní Čechy - Většina rodičů a prarodičů čte před spaním dětem či vnoučatům pohádky plné roztomilých postaviček, kde vždy dobro zvítězí nad zlem. Právě takové jsou příběhy v nové knize nazvané Pohádky z jihu.

Pohádky z jihu. | Foto: Deník / Redakce

Vydal ji Jihočeský klub Obce spisovatelů v nakladatelství Epika Jindřichův Hradec a v těchto dnech putuje na pulty prodejen. Ti, kterým se už dostala do ruky, oceňují, že jsou zde velká písmena.



V loňském roce právě Jihočeský klub Obce spisovatelů vyhlásil soutěž o nejkrásnější pohádkový příběh. „Jedinou podmínkou bylo, že pohádka musí být zasazena do jižních Čech. Sešlo se několik desítek prací a pro sborník jich bylo vybráno patnáct od čtrnácti autorů,“ informovala Radka Velková, předsedkyně komise, která soutěžní práce posuzovala.



Děti i dospělí si jistě rádi přečtou pohádky, které pro ně napsali Petr Šulista, Stanislava Bumbová, Pavel Hrdlička, František Tylšar, Vladimír Janda, Hanka Hosnedlová, Jiří Sláma, Jana Dohnalová, Ladislav Beran, Vlasta Dušková, Vladimír A. Sulek, Erika Suchanová, Martin Koreček a Natálie Nera. Pohádkové příběhy ilustroval českobudějovický výtvarník Jiří Hovorka.



Velkým překvapením pro čtenáře je jistě skutečnost, že mezi autory je také písecký Ladislav Beran s Vodnickou pohádkou, který je známý jako úspěšný autor krimi povídek.



Jak se emeritní kriminalista dostane k pohádkám? „Jednoduše, prostě jsem se nechal přemluvit a je to moje první pohádka a zřejmě také poslední. Zkrátka to není zrovna moje parketa. Ale splnil jsem tak přání vnoučat, která už mě několikrát žádala, abych napsal pohádku,“ říká Ladislav Beran.



Jeho Vodnická pohádka se původně jmenovala Jak přišlo město nad Otavou k vodníku Čamourovi. Příběh zavede čtenáře do písecké čtvrti Portyč, kde vodník Čamour zvaný Pentlička vzpomíná na časy, kdy se v řece Otavě rýžovalo zlato, a na to, že je příbuzným populárního Čochtana Jana Wericha.