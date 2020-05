Mistr Německa a České republiky ve volejbale, libero Jihostroje Martin „Kryšpín“ Kryštof se chystá převléci do policejní uniformy. „Budu policista v akci, který usměrňuje,“ přibližuje svou roli. „Potkala se tu skupinka fajn lidí. Důvodem bylo i to, že jsme byli zavření doma a teď jsme mohli změnit prostředí a sejít se s novými lidmi,“ vysvětluje, proč roli přijal. Jak se chovat, mu poradí kriminalista David.

„Kryšpínův“ kolega, juniorský mistr Evropy Ondřej Piskáček, chtěl podpořit kamarády, přijel také a hned byl zapojen. V klipu se bude zajímat o ženu hlavního hrdiny. „Toho bude hrát Valda,“ vysvětluje Ondřej Piskáček. Trojici účinkujících volejbalistů totiž uzavírá blokař Jihostroje Valerij „Valda“ Todua.

Videoklip k písni Christian režírovala Lenka Rybáčková. „Píseň je o člověku, který zpychl, lepí se na něj mladé holky a on na to slyší,“ vypráví režisérka a dodává: „Nakonec mu všechno dojde.“ Právě se chystají točit scénu, kdy hlavní hrdina překročí rychlost a zastaví ho policista. „Ten moment by měl pro něj být varováním, že něco dělá špatně,“ objasňuje Lenka Rybáčková.

Její dcera Alenka v klipu sama hrát nemohla, protože je moc mladá. Pomohla však jako produkční. „Dohlížím tu a volám lidi před kameru,“ vysvětluje dívka, pro niž je natáčení první zkušeností.

Mezitím se Valerij Todua usadil do černého sporťáku, aby jel rychle a nechal si dát pokutu. K pobavení ostatních nebylo jeho auto jediné, které zastavilo na mávnutí „policisty“. „Je to dobře, že má uniforma takový respekt,“ myslí si představitel muže zákona. Jak to šlo? „Valerij to odpálil rychle, nečekal jsem, že u mě bude tak brzy,“ směje se. Pro blokaře to byla zajímavá zkušenost. „Nervózní jsem nebyl a rád jsem pomohl,“ usmál se po scéně Valerij Todua.

Ve videoklipu účinkují ještě mladé volejbalistky Karolína Železníková, Kristýna Hochová a Martina Jedličková. To ony muže lákají. Před kamerou budou také tančit. Roli dostala i manželka českého hokejového reprezentanta bývalého kapitána Motoru Simona Kutláková.

Poprocková akademie HDPteens spojuje mladé nadšence, aby se seznámili, ať už jsou z oblasti umění či sportu, a získali zkušenost s natáčením, kterou jim ZUŠky nedají.