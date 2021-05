Díky rozvolňování se lidem opět vrací více možností, kam se vydat na výlet. Během víkendu byl jedním takovým místem například vlčí výběh v Srní.

Vlčí výběh v Srní. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Parkoviště u výběhu bylo v sobotu odpoledne téměř plné. Návštěvníci využili krásného slunečného počasí a šli zkusit štěstí, zda se jim vlci ukáží. A měli štěstí. Jeden se vyhříval na kameni na slunci a další se procházeli mezi stromy. "Byli jsme zde už několikrát a málokdy jsme vlky viděli, takže dnes máme radost, že jsme měli štěstí. Jsou nádherní. Líbí se mi procházka po stezce, která sem vede. Je to fajn, žádný náročný výšlap, je to tak pro rodiny i s nejmenšími jako máme my. Líbí se nám tady," řekla Renata Žáková z Plzně.