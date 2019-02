Strakonice - Už od roku 1989 rozdávají skauti plamínek naděje

Opět na třech místech strakoničtí skauti 24. prosince rozdávali Betlémské světlo - u Komerční banky, u OC Maxim a u hřbitova. Lidé si chodili pro plamínek z různých důvodů, ale především kvůli tradci. "Začíná tím náš Štědrý den," řekla Michaela Vizinová.

Farář Roman Dvořák k Betlémskému světlu říká: " Osobně mám symboliku světla rád v různých variantách. Betlémské světlo, které se již po mnoho let šíří ve vánočním období i do našich měst, obcí rodin a domácností, v sobě nese poselství i apel. Jeho poselstvím je naděje, kterou přijímáme a která k nám přichází. Naděje, která se šíří z místa Ježíšova narození jak dějinami, tak prostorem. Naděje, že i z malé světýlko může přinést mnoho světla. Apelem pak je, že je na každém z nás, zda tuto naději přijmeme a co víc, že záleží na každém z nás, ke komu všemu se toto poselství dostane a jak dlouho v našem životě zůstane živé a aktuální. Kéž betlémské světlo přinese každému z vás naději, kterou budete moci rozdávat kolem sebe!"

Betlémské světlo se vrátilo do České republiky v roce 1989.