Zdeňka Erhartová, ředitelka střední školy a vyšší odborné školy cestovního ruchu promýšlí, jak přijímací zkoušky uspořádat, aby žáci přišli co nejméně do kontaktu mezi sebou i s učiteli.

„Samozřejmě budou platit všechna hygienická opatření jako jsou roušky, rukavice, dezinfekce, prohlášení o bezinfekčnosti, ale musíme i zajistit dostatečnou vzdálenost mezi žáky, jejich minimální počet ve třídě. Vzhledem k tomu, že na přijímací zkoušky přijde kolem 140 uchazečů, bude to organizačně složité a bude u toho velký počet pedagogů, což zvyšuje nebezpečí nákazy,“ říká, z čeho má obavu.

Ředitelka navíc zdůrazňuje, že na této škole se mají konat i závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a absolutoria na VOŠ. „Bude to náročné pro všechny pracovníky školy a obávám se o své pedagogy, protože jeden nakažený znamená další karanténa pro jiné a následně ohrožení zkoušek,“ předvídá, co by se mohlo stát.

Ředitel Gymnázia Týn nad Vltavou Milan Šnorek se nad situací také zamýšlí. „Samozřejmě s řediteli ostatních škol spekulujeme, co a jak asi bude. Plánujeme si to v hlavě, ale všichni musíme počkat, jak vše upřesní ministerstvo, a podle toho se pak řídit,“ konstatuje.

Ředitel českobudějovického Gymnázia J.V. Jirsíka (GJVJ) Jaroslav Pustina má den přijímaček předběžně rozmyšlený, ale musí samozřejmě vyčkat na rozhodnutí a pokyny ministerstva.

Předpokládá, že bude jeden termín přijímacích zkoušek a odhaduje, že na danou střední školu půjdou dělat přijímačky ti žáci, kteří ji mají umístěnou na prvním místě přihlášky. „Budeme se muset samozřejmě zařídit podle manuálu, který ministerstvo vydá. To znamená, že když ve třídách bude moci být dvanáct dětí, tak jich tam bude dvanáct. V tuhle chvíli mám plán rozsadit do každé třídy šestnáct dětí, protože ve třídě máme šestnáct lavic. Ale pokud ministerstvo stanoví, že ve třídě máme mít dětí méně, tak to jsme samozřejmě schopní zařídit,“ reaguje ředitel českobudějovického GJVJ, kam se hlásí děti na obory osmiletého a čtyřletého gymnázia.

Ředitel proto předpokládá, že bude jeden den určený uchazečům o čtyřleté studium, pak by mohla být den pauza a následovaly by přijímačky pro uchazeče o osmileté studium. Čekají je jednotné testy z matematiky a českého jazyka. „My žádné svoje přijímací zkoušky neděláme. Některé školy, kromě přijímacích zkoušek od Cermatu, dělají třeba talentové zkoušky,“ vysvětluje. Přijímačky by ředitel uvítal co nejdříve.

Aneta Hušičová vloni dělala přijímačky na Gymnázium Jírovcova. „Byl to pro mě neskutečný stres, hlavně ten první den, byla jsem v novém prostředí, a ještě k tomu mi šlo o budoucnost. Ale poté přišla úleva, se svou prací jsem byla spokojená. Druhý termín jsem se už nestresovala,“ vzpomíná.

Zkoušky v době viru



- Každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat jen jednou.

- Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.

- Jednotné přijímačky se skládají z písemného testu z češtiny a literatury a testu z matematiky. Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnotí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).